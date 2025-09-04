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Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:20 - 04 Σεπ 2025

Ο Χρήστος Ζαφείρης στο ΟΠΑΠ Game Time: Το όνειρο του Μουντιάλ και το μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους

Reporter.gr Newsroom
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Ο ταλαντούχος μέσος μιλάει για τους αγώνες με Λευκορωσία και Δανία, τη μεταγραφή του από τον Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ και κάνει challengeστη Λίλα Κουντουριώτη

Στη μάχη για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπαίνει η Εθνική Ομάδα και το ΟΠΑΠ Game Time έχει καλεσμένο τον Χρήστο Ζαφείρη.

Στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν ο διεθνής μέσος αναφέρεται στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας με τη Λευκορωσία (Παρασκευή 4/9, 21:45) και τη Δανία (Δευτέρα 21/9, 21:45) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Εξηγεί ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Εθνικής Ομάδας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τεχνική ηγεσία της, αναφέρει δύο πιθανούς σκόρερ για τον πρώτο αγώνα με τη Λευκορωσία και στέλνει το μήνυμά του στους Έλληνες φιλάθλους.

Στην πρώτη του συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ, μιλάει ακόμα για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι της ομάδας στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, σχολιάζει τη φωτογραφία από την άφιξή του που έγινε viral και αναφέρει ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι από τον Ζαφείρη Μελά.

Η εκπομπή ολοκληρώνεται με ένα challenge του Χρήστου Ζαφείρη στη Λίλα Κουντουριώτη στην περίπτωση που η Εθνική Ομάδα εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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