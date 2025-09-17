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Ευρώπη Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία στο α’ εξάμηνο μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18:21 - 17 Σεπ 2025

Ευρώπη Holdings: Ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία στο α’ εξάμηνο μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη Holdings, μετά την ολοκλήρωση του στρατηγικού μετασχηματισμού της σε Όμιλο Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων, ανακοίνωσε τα πρώτα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2025, αποτυπώνοντας εντυπωσιακή ενίσχυση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη. Οι νέες εξαγορές, η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια ενίσχυσαν τη θέση του Ομίλου στην ασφαλιστική αγορά, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για δυναμική ανάπτυξη και υψηλές επιδόσεις στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.    

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2025 η εταιρεία ολοκλήρωσε την τελική φάση του εταιρικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2024 με τις παρακάτω εταιρικές πράξεις:

  • Την εξαγορά του 100% των μετοχών της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».
  • Την εξαγορά του 100% των μετοχών της «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.».
  • Την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίουμε καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους €68.338.352,40.
  • Την εξαγορά του 100% των μετοχών της «ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.».
  • Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €28.000.000 της 100% θυγατρικής «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» με καταβολή μετρητών.

Κύρια οικονομικά μεγέθη και επιδόσεις α’ εξαμήνου 2025

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2025 καταγράφουν σημαντική ενίσχυση εσόδων και κερδών, αποτυπώνοντας την θετική συμβολή του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και των νέων εξαγορών.

Τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω της ενσωμάτωσης των νέων δραστηριοτήτων από τον Απρίλιο του 2025.

Για την πληρέστερη απεικόνιση της επίδρασης των εξαγορών, παρατίθενται τα βασικά ενοποιημένα μεγέθη ενσωματώνοντας το σύνολο του Α’ εξαμήνου για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (01.0130.06.2025):

  • Έσοδα: €10.256.474 (δημοσιευμένα), €18.786.244 (πλήρης ενσωμάτωση)
  • EBITDA: €13.546.8764 (δημοσιευμένα), €6.814.133 (πλήρης ενσωμάτωση)
  • Κέρδη προ φόρων: €2.779.999 (δημοσιευμένα), €5.923.910 (πλήρης ενσωμάτωση)

Απόδοση Νέων Εξαγορών

Οι νέες εταιρείες που εντάχθηκαν στον Όμιλο κατά το Α’ εξάμηνο 2025 κατέγραψαν:

  • Αύξηση Πωλήσεων: +14,5%
  • Αύξηση EBITDA: +14% Α
  • Άύξηση Κερδών προ Φόρων: +15%

Οι επιδόσεις αυτές ξεπερνούν αισθητά τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και καταγράφονται ήδη, πριν καν αρχίσουν να αποδίδουν οι αναμενόμενες συνέργειες μεταξύ των εταιρειών και με τον ευρύτερο Όμιλο της ΙNTRACOM Holdings.

Σταθερότητα και Ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια

Οι δείκτες φερεγγυότητας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε εξαιρετικά επίπεδα:

  • Δείκτης SCR: 392,69%
  • Δείκτης MCR: 1.511,54%

Ο Πρόεδρος της Ευρώπη Holdings κ. Ν. Μακρόπουλος δήλωσε, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου 2025:

«Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιοποιούμε σήμερα τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας σε συνέχεια του πρόσφατου μετασχηματισμού της σε Όμιλο Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Στα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα καταγράφεται η ισχυρή δυναμική των εταιρειών που απαρτίζουν την Ευρώπη Holdings και επιβεβαιώνεται η πεποίθηση όλων μας για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που αυτές συγκεντρώνουν. Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι παρά μόνον η αρχή μιας προσπάθειας που έχουμε δεσμευτεί να καταβάλουμε όλοι, τόσο για την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων μας όσο και για την δημιουργία και διατήρηση αξίας για τους μετόχους που μας στήριξαν έμπρακτα στον πρόσφατο μετασχηματισμό και των οποίων τις προσδοκίες εργαζόμαστε για να επαληθεύσουμε

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2025 - 18:24
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