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Έρευνα ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών το 2024
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
13:14 - 21 Νοε 2025

Έρευνα ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Γενικής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ολοκλήρωσε την ετήσια έρευνα για τα στατιστικά στοιχεία της Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών έτους 2024. Η έρευνα βασίζεται στα δεδομένα 24 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν το 99,6% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου.

Τα κύρια ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα:

Πλήθος συμβολαίων ανά κάλυψη

431.660

Πλήθος δηλωθεισών ζημιών

7.289

Πληρωθείσες αποζημιώσεις

2.584.528 €

Απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος του έτους

17.347.057 €

H Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, Θεανώ Τελωνιάτησχολίασε σχετικά: «Η ετήσια έρευνα της ΕΑΕΕ αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποτύπωση των τάσεων στους κλάδους Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών, οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Ειδικά φέτος, με τη συμμετοχή 24 εταιριών που συγκεντρώνουν το 99,6% της παραγωγής, προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα της αγοράς. Στόχος μας ως Επιτροπή είναι να προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, να προσφέρουμε έγκυρη πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους».

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