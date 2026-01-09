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ΕΕΑ: Για τη μείωση των προμηθειών συναντήσεις με Τράπεζα Ελλάδος και Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
Επιχειρήσεις
12:54 - 09 Ιαν 2026

ΕΕΑ: Για τη μείωση των προμηθειών συναντήσεις με Τράπεζα Ελλάδος και Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών

Reporter.gr Newsroom
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Το κρίσιμο ζήτημα της μείωσης των προμηθειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα συμβόλαια Υγείας, που μέσα από τις ενέργειές τους εκδήλωσαν την πρόθεση να προχωρήσουν ασφαλιστικές εταιρείες, έθιξε αντιπροσωπεία του ΕΕΑ, της ΕΑΔΕ και της ΠΟΑΔ σε συνάντηση που έγινε με τη Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζα της Ελλάδος, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2025.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, κατά τη συνάντηση με τον Διευθυντή της ΔΕΕΙΑ κ. Σταύρο Κωνσταντά και άλλα στελέχη της Διεύθυνσης, τόνισε την αντίθεση του κλάδου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε πρακτικές τις οποίες χαρακτήρισε παράνομες και καταχρηστικές και την απόφαση τους να δώσουν αγώνα για να μη μειωθούν οι προμήθειες τους.

Την ίδια θέση εξέφρασε και σε επόμενη συνάντηση που έγινε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου και με στελέχη της διοίκησης της ΕΑΕΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αρμονικής συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών προς όφελος όλου του ασφαλιστικού κλάδου αλλά και της κοινωνίας.

«Οι πρακτικές αυτές πλήττουν ευθέως τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, αλλοιώνουν τους όρους συνεργασίας και δημιουργούν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και θεσμικής ισορροπίας, σε βάρος χιλιάδων επαγγελματιών σε όλη τη χώρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΕΕΑ καταλήγοντας ότι «αυτή η μάχη δεν θα χαθεί».

Εκτός του κ. Χατζηθεοδοσίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο ηγείται της προσπάθειας αποφυγής της μείωσης των προμηθειών, στις συναντήσεις συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, από την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) η Πρόεδρος κα Δήμητρα Λύχρου, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΔΕ κ. Κωνσταντίνος Ρούσσης και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) ο Πρόεδρος της κ. Ηλίας Τσολάκης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Μουντάκης.

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