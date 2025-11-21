ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% στον κύκλο εργασιών του λιανεμπορίου το τρίτο τρίμηνο του 2025 συγκριτικά με το δεύτερο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Γ΄ τριμήνου 2025.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 19.909.855 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 19.336.137 χιλ. ευρώ και αύξηση 4,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 19.020.709 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 7.243.535 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.044.227 χιλ. ευρώ και αύξηση 5,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 6.876.444 χιλ. ευρώ.

1.Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

•Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 41,1%.

•Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 31,3%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

•Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 8,7%.

•Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 6,0%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

•Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 4,8%.

•Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 2,9%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

•Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 2,3%.

•Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 1,9%.

2.Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

•Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 4,5%.

•Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αύξηση 3,5%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

•Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 1,5%.

•Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 1,3%.

3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3.1Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων2 του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 11.547.153 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 11.499.192 χιλ. ευρώ.

3.2Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.347.593 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.277.407 χιλ. ευρώ.