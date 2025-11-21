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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,4% το Σεπτέμβριο του 2025 στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου συγκριτικά με πέρσι
Ναυτιλία
12:43 - 21 Νοε 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,4% το Σεπτέμβριο του 2025 στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου συγκριτικά με πέρσι

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%. Αύξηση κατά 0,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου έτους 2024 προς τον Σεπτέμβριο 2023.
• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,8% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Σεπτεμβρίου 2024. Μείωση 2,9% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου του έτους 2024 προς τον Σεπτέμβριο 2023.

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