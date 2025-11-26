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Δημητρίου (Generali Hellas): Η ιδιωτική ασφάλιση ως πυλώνας προστασίας και βιωσιμότητας στον τομέα της υγείας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
12:01 - 26 Νοε 2025

Δημητρίου (Generali Hellas): Η ιδιωτική ασφάλιση ως πυλώνας προστασίας και βιωσιμότητας στον τομέα της υγείας

Reporter.gr Newsroom
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 Ηχηρό μήνυμα για δίκαια και βιώσιμα κόστη καθώς και συνεργασία Πολιτείας, Ασφαλιστικών Εταιρειών και Νοσοκομείων προς όφελος του πολίτη. 

Στο πλαίσιο του CEO Initiative Forum του θεσμού κύρους που πραγματοποιείται από το κάθε χρόνο από το Fortune, ο CEO της Generali Hellas, κ. Πάνος Δημητρίου, παρουσία του Υφυπουργού Υγείας, κ. Μάριου Θεμιστοκλέους, ανέδειξε τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε μια περίοδο αυξημένου κόστους και πίεσης στον χώρο της υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Δημητρίου τόνισε τη βασική αποστολή της ασφάλισης, σημειώνοντας ότι «είναι κοινή αποδοχή ότι ο καθένας από εμάς θέλει να προστατεύσει την υγεία του, την περιουσία του και εν τέλει την αξιοπρέπειά του. Αυτός είναι και ο ρόλος της ασφάλισης.» Υπογράμμισε επίσης πως «το κράτος δεν μπορεί να τα καλύψει όλα» και ότι η έλλειψη κάλυψης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τον οικονομικό όσο και τον οικογενειακό προγραμματισμό του πολίτη.

Αναφερόμενος στο αυξανόμενο κόστος υγείας, ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι «ο ιατρικός πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι δυσανάλογος με τον αντίστοιχο στο εξωτερικό» και άσκησε κριτική στις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις, δηλώνοντας πως «τα ίδια τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα έπρεπε να λειτουργήσουν πιο ταπεινά σε ό,τι αφορά στις αυξήσεις.» Υπογράμμισε ότι «οι αυξήσεις δεν προέρχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά από τα ιδιωτικά νοσοκομεία» και τεκμηρίωσε τη θέση του λέγοντας ότι «για κάθε 100 ευρώ που δίνει ένας πολίτης στην ασφαλιστική εταιρεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες καταβάλουν 120 ευρώ αντίστοιχα», κάτι που, όπως είπε, «κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει.»

Ως προϋπόθεση λύσης, ο CEO της Generali διατύπωσε την ακόλουθη άποψη σημειώνοντας ότι «για να βελτιωθεί η κατάσταση σήμερα στον χώρο της υγείας, χρειάζεται να ευθυγραμμιστούν τρεις πλανήτες: οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα νοσοκομεία και το κράτος, με την Πολιτεία σε ρόλο «ρυθμιστή- θεματοφύλακα», ώστε να διασφαλιστεί ο εξορθολογισμός του κόστους και ένα πιο εύρυθμο σύστημα υγείας προς όφελος του πολίτη. Σε ερώτηση της δημοσιογράφου Ιωάννας Θωμά για το αν αυτό είναι εφικτό, απάντησε: «Όλα γίνονται αρκεί να το θέλουμε. Και το έχουμε αποδείξει.»

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