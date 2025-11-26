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Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ
Ειδήσεις
15:57 - 26 Νοε 2025

Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο συγκρότημα 2.000 κατοικιών Wang Fuk Court στη βόρεια περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε τουλάχιστον τρία οικοδομικά τετράγωνα και πυκνό καπνό να καλύπτει την περιοχή. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 13 νεκροί, ενώ τουλάχιστον 16 άτομα έχουν τραυματιστεί και η κατάστασή τους θεωρείται κρίσιμη.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη για τον έλεγχο της φωτιάς, ενώ πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στα κτίρια.

Οι φλόγες τύλιξαν το σύνολο των οκτώ κτιρίων του συγκροτήματος Wang Fuk Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει ακόμη στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη μέσα στα κτίρια.

Η πυρκαγιά αναφέρθηκε στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα και η έκταση της φωτιάς σε συνδυασμό με τις εξωτερικές σκαλωσιές από μπαμπού σε γειτονικά κτίρια καθιστούν την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολη. Το Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα με περίπου 2.000 διαμερίσματα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για τους ενοίκους.

Οι τοπικές αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να παραμείνουν ασφαλείς, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση και να διασώσουν όσους βρίσκονται εγκλωβισμένοι.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις ομάδες διάσωσης να εργάζονται αδιάκοπα εν μέσω πυκνού καπνού και επικίνδυνων συνθηκών.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 15:57
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