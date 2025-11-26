ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πεμπρολιζουμάμπη: Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγησή της
Υγεία
12:00 - 26 Νοε 2025

Πεμπρολιζουμάμπη: Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγησή της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πρόκειται για την έγκριση του πρώτου και μοναδικού υποδόριου ανοσοθεραπευτικού αναστολέα στην Ευρώπη που μπορεί να χορηγηθεί από επαγγελματία υγείας σε μόλις ένα λεπτό.

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε η νέα υποδόρια (SC), δηλαδή κάτω από το δέρμα, οδός χορήγησης και η νέα φαρμακευτική μορφή (διάλυμα για ένεση) του pembrolizumab.

Πρόκειται για μία υποδόρια ένεση που περιέχει pembrolizumab και berahyaluronidasealfa και εγκρίθηκε για χρήση και στις 33 θεραπευτικές ενδείξεις που έχει η πεμπρολιζουμάμπη για ενήλικες ογκολογικούς ασθενείς στην Ευρώπη.

Η υποδόρια χορήγηση είναι μια μέθοδος χορήγησης φαρμάκων κάτω από το δέρμα, που προσφέρει ταχύτερη χορήγηση σε σύγκριση με την ενδοφλέβια έγχυση. Η υποδόρια χορήγηση μπορεί να παρέχει πρόσθετη ευκολία επειδή προσφέρει περισσότερες επιλογές ως προς το πού μπορούν να λάβουν οι ασθενείς τη θεραπεία τους, αφού μπορεί να χορηγηθεί από επαγγελματίες υγείας σε διάφορα περιβάλλοντα, από ένα νοσοκομειακό περιβάλλον μέχρι ένα ιατρείο. Για ασθενείς που δεν χρειάζονται port ή των οποίων οι φλέβες είναι δύσκολο να προσπελαστούν, η υποδόρια χορήγηση μπορεί να απλοποιήσει τη διαδικασία χορήγησης της θεραπείας.

Αυτή η εγκριτική απόφαση δίνει τη δυνατότητα κυκλοφορίαςτης υποδόριας πεμπρολιζουμάμπης σε όλα τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Ο χρόνος για τη διαθεσιμότητα της σε κάθε χώρα της ΕΕ θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών αποζημίωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Σεπτέμβριο του 2025 η νέα μορφή του ανοσοθεραπευτικού αναστολέα είχε λάβει τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Επίσης τον Σεπτέμβριο, εγκρίθηκε και από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) και είναι πλέον εγκεκριμένος για χρήση σε ενήλικες σε όλες τις ενδείξεις για συμπαγείς όγκους που έχουν εγκριθεί για πεμπρολιζουμάμπη.

Η ευρωπαϊκή έγκριση της υποδόριας πεμπρολιζουμάμπης βασίζεται στα αποτελέσματα της μελέτης 3475A-D77, η οποία συνέκρινε την υποδόρια με την ενδοφλέβια οδό χορήγησης, αμφότερεςχορηγούμενες κάθε έξι εβδομάδες, η καθεμιά σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, σε 377 ασθενείς με μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) χωρίς EGFR, ALK ή ROS1 γονιδιακές αλλοιώσεις του όγκου, που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία. Αυτή η μελέτη έδειξε συγκρίσιμα επίπεδα φαρμακοκινητικής έκθεσης μεταξύ της υποδόριας και της ενδοφλέβιας πεμπρολιζουμάμπης. Σε περιγραφικές αναλύσεις αποτελεσματικότητας, τα συνολικά ποσοστά ανταπόκρισης (ORR) ήταν συνεπή μεταξύ των δύο οδών χορήγησης. Το ORR στον βραχίονα της υποδόριας πεμπρολιζουμάμπης με χημειοθεραπεία ήταν 45% και 42% στον βραχίονα της ενδοφλέβιας με χημειοθεραπεία. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) και στη συνολική επιβίωση (OS).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥20%) των ασθενών που έλαβαν υποδόρια πεμπρολιζουμάμπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ήταν ναυτία (25%), κόπωση (25%) και μυοσκελετικός πόνος (21%).

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 12:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένας στους δύο Έλληνες παχύσαρκος ή υπέρβαρος έως το 2035 – Στα €5 δισ. το ετήσιο κόστος για την οικονομία
Υγεία

Ένας στους δύο Έλληνες παχύσαρκος ή υπέρβαρος έως το 2035 – Στα €5 δισ. το ετήσιο κόστος για την οικονομία

Μητσοτάκης: Στήριξη πολύτεκνων και φορολογικά κίνητρα - Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Δημογραφικό συνολικά
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στήριξη πολύτεκνων και φορολογικά κίνητρα - Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Δημογραφικό συνολικά

Ουκρανικό: Ο Τραμπ υπερασπίζεται τους χειρισμούς του Γουίτκοφ – Ερωτηματικά για την ρωσική χροιά στα 28 σημεία
Ειδήσεις

Ουκρανικό: Ο Τραμπ υπερασπίζεται τους χειρισμούς του Γουίτκοφ – Ερωτηματικά για την ρωσική χροιά στα 28 σημεία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΕ αφαιρεί την Ελλάδα από τις χώρες με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες - Πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% το 2026
Οικονομία

Η ΕΕ αφαιρεί την Ελλάδα από τις χώρες με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες - Πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% το 2026

ΕΕ: Προειδοποιεί για απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους
Ειδήσεις

ΕΕ: Προειδοποιεί για απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους

Chips Act 2.0: Η Ευρώπη επενδύσει €120 δισ. με σκοπό την ανάκτηση τεχνολογικής κυριαρχίας
Ειδήσεις

Chips Act 2.0: Η Ευρώπη επενδύσει €120 δισ. με σκοπό την ανάκτηση τεχνολογικής κυριαρχίας

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας
Ειδήσεις

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/06/2026 - 14:16

Φαραντούρης: Η έκθεση της Κομισιόν δεν είναι για πανηγυρισμούς - Αναδεικνύει σοβαρές στρεβλώσεις

Πολιτική
08/06/2026 - 14:14

Μίνι ανασχηματισμός με ντόμινο: Ο Κώτσηρας στη θέση του Κυρανάκη, ο Μαρκόπουλος στο ΥΠΕΘΟ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 14:04

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος

Πολιτική
08/06/2026 - 14:02

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 14:02

ΣΕΧΒ: Ανθεκτική στις πιέσεις η ελληνική χημική βιομηχανία

Περιβάλλον
08/06/2026 - 13:59

MSC Foundation & MSC Cruises: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ημέρες Ωκεανών»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:55

Το πιο απρόσμενο οικονομικό success story στον κόσμο είναι… η Βόρεια Κορέα

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 13:51

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

Ομόλογα
08/06/2026 - 13:51

Αμερικανικά ομόλογα: Άνοδος των αποδόσεων ελέω πληθωρισμού και Μέσης Ανατολής

Εμπορεύματα
08/06/2026 - 13:41

Αύξηση άνω του 4% στο πετρέλαιο λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ - Κοντά στα 97$ το Brent

Ειδήσεις
08/06/2026 - 13:14

«Μην πυροβολείτε», το μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:07

Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου - Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΛΙΜΕ στα Ποσειδώνια 2026

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 13:02

Profile: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:00

ΟΛΠ: Στήριξη στο έργο της HELMEPA με τη δημιουργία του νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Ναυτιλία
08/06/2026 - 12:59

Ερυθρά Θάλασσα: Επανεμφάνιση των Χούθι μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων Ιράν – Ισραήλ

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 12:50

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 12:46

Περιφέρεια Αττικής: Κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων μετά από καταγγελία για εστιατόριο στην Πεντέλη

Business Facts
08/06/2026 - 12:44

Ποιες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ειναι ενταγμένες στη Wall Street

Πολιτική
08/06/2026 - 12:44

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Πολιτική
08/06/2026 - 12:18

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο στην Κρήτη: Πρέπει να εξεταστεί αν η υπόθεση αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 12:14

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/06/2026 - 12:05

INTERLIFE: Μέρισμα €0,25 ανά μετοχή και επανεκλογή ΔΣ έως το 2031

Οικονομία
08/06/2026 - 12:04

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 12:01

Η IDE υποδέχτηκε την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 12:00

Τα σενάρια του ανασχηματισμού και η καλλιέργεια εντυπώσεων

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:59

Motor Oil: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών έως €400 εκατ. με λήξη το 2031

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:53

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 11:41

Νέος Export Manager στη ΔΩΡΙΚΗ ο Βασίλης Καπλανίδης

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 11:41

Super Markets: Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 - Ποια αλυσίδα είναι πρώτη σε τζίρο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:37

Πλαστικά Θράκης: Διανομή μερίσματος €0,16 ανά μετοχή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ