Νέος πρόεδρος της Eldorado Gold ο Christian Milau

Από τις 12 Σεπτεμβρίου, νέος πρόεδρος της Eldorado Gold θα αναλάβει ο Christian Milau, ο οποίος διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των κεφαλαιαγορών και της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, πιο πρόσφατα, ο Milau διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Saudi Discovery Company, ιδιωτικής εταιρείας έρευνας χαλκού και χρυσού στη Σαουδική Αραβία, ενώ υπηρέτησε ως μη εκτελεστικό μέλος σε διοικητικά συμβούλια αρκετών εταιρειών, όπως οι New Gold Inc., Northern Dynasty Minerals Ltd., Arras Minerals Corp. και Copper Standard Resources Inc. Στο πλαίσιο της μετάβασής του στην Eldorado, θα αποχωρήσει από αυτές τις θέσεις.

Με το διορισμό του, ο σημερινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος George Burns θα αναλάβει το ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου. Ο Milau θα εποπτεύει τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο και οικονομικό διευθυντή και τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Λειτουργιών και Τεχνικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες σε Καναδά και Τουρκία, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, την Έρευνα, τα Οικονομικά, τους Ανθρώπινους Πόρους, καθώς και την Υγεία, την Ασφάλεια και τη Βιωσιμότητα.

Ο Steven Reid, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε: «Καθώς προετοιμάζουμε την εταιρεία για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε μια εκτενή αναζήτηση για να εντοπίσει έναν Πρόεδρο με τον κατάλληλο συνδυασμό εμπειρίας, οράματος και ηγετικών ικανοτήτων. Ο Christian είναι ένας καταξιωμένος ηγέτης που θα συμπληρώσει την εκτελεστική μας ομάδα και θα συμβάλλει στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εταιρείας. Ο διορισμός του αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για οραματική ηγεσία και σχεδιασμό διαδοχής, καθώς και για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».

«Η εμπειρία του Christian ταιριάζει απόλυτα στην Eldorado», δήλωσε ο George Burns, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και πρόσθεσε: «Καθώς προετοιμαζόμαστε να θέσουμε σε λειτουργία το νέο μας μεταλλείο χαλκού και χρυσού, οι γνώσεις και η εμπειρία του Christian θα είναι καθοριστικές για την προώθηση της επόμενης φάσης της στρατηγικής, της ανάπτυξης και της κατανομής κεφαλαίων μας».

Από την πλευρά του, ο Christian Milau δήλωσε μεταξύ άλλων πως «Με την εκκίνηση των Σκουριών το επόμενο έτος, η εταιρεία εισέρχεται σε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο και ανυπομονώ να συμβάλλω σε αυτή τη δυναμική».