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Το Möller’s γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
16:56 - 02 Ιουλ 2026

Το Möller’s γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Σαράντη ανακοινώνει την ένταξη του Möller’s στο portfolio προϊόντων του Health & Care  Division από την 1η Ιουλίου, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην κατηγορία των Βιταμινών και Συμπληρωμάτων στην ελληνική αγορά, μία δυναμικά αναπτυσσόμενη κατηγορία που συνδέεται άμεσα με την υγεία, την πρόληψη και την καθημερινή ευεξία.

Με περισσότερα από 170 χρόνια εξειδίκευσης στα Ωμέγα-3, νορβηγική προέλευση και παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, το Möller’s αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα brands Ωμέγα-3. Η ιστορία του ξεκινά το 1854, όταν ο φαρμακοποιός και εφευρέτης Peter Möller ανέπτυξε μία πρωτοποριακή μέθοδο εξαγωγής μουρουνέλαιου με ατμό, χωρίς χημικούς διαλύτες, θέτοντας τις βάσεις για μία μάρκα που παραμένει μέχρι σήμερα συνώνυμη της ποιότητας, της επιστημονικής συνέπειας και της εξειδίκευσης.

Στην Ελλάδα, το Möller’s έχει κατακτήσει ισχυρή θέση στην αγορά, αποτελώντας No1 brand Ωμέγα-3, σύμφωνα με στοιχεία IQVIA, ενώ διακρίνεται για την εμπιστοσύνη που έχει χτίσει με τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες υγείας.

Η ένταξη του Möller’s στο Health & Care Division του Ομίλου Σαράντη σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το brand στην ελληνική αγορά. Μέσα από μία ολοκληρωμένη στρατηγική 360°, ο Όμιλος Σαράντη στοχεύει να αναδείξει ακόμη περισσότερο την αξία, την ιστορία και την εξειδίκευση του Möller’s, φέρνοντάς το πιο κοντά στους σύγχρονους καταναλωτές, στις οικογένειες και στους επαγγελματίες υγείας.

Τα προϊόντα Möller’s έχουν έναν κοινό πυρήνα, τα Ωμέγα-3 EPA και DHA, ενώ με τις διαφορετικές μορφές και συνθέσεις απαντούν σε διαφορετικές ανάγκες και ηλικίες. Το κωδικολόγιο περιλαμβάνει τα Möller’s Total & Total Plus, το Möller’s Forte, το Möller’s Cardio, τα Möller’s Ζελεδάκια Ψαράκια για παιδιά άνω των 3 ετών, καθώς και το κλασικό Möller’s Μουρουνέλαιο. Τα προϊόντα συνδυάζουν, ανάλογα με τη σύνθεσή τους, Ωμέγα-3 με επιλεγμένες βιταμίνες και μέταλλα, υποστηρίζοντας λειτουργίες όπως η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και της όρασης, καθώς και η φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Παράλληλα, το Möller’s διατηρεί υψηλά πρότυπα ποιότητας και καθαρότητας, με πιστοποιήσεις και ελέγχους που αφορούν, μεταξύ άλλων, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και PCBs, καθώς και πιστοποιημένη βιώσιμη αλιεία. Το αρχικό μουρουνέλαιο προέρχεται από αρκτικό γάδο που αλιεύεται σε καθαρά αρκτικά ύδατα και μεταφέρεται στο εργοστάσιο σε λιγότερο από 24 ώρες από την αλίευση, με στόχο τη μέγιστη φρεσκάδα και την αποφυγή οξείδωσης.

Η Σοφία Αθανασοπούλου, Health & Care Business Unit Director του Ομίλου Σαράντη, δήλωσε: «Η ένταξη του Möller’s στο portfolio του Health & Care Division αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τον Όμιλο Σαράντη. Υποδεχόμαστε ένα brand με μοναδική ιστορία, σημαντική κληρονομιά και ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές που έχει χτίσει την αξία του πάνω στην εξειδίκευση, την ποιότητα και τη συνέπεια. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τη δυναμική του Möller’s και να το αναδείξουμε ως έναν καθημερινό σύμμαχο υγείας και ευεξίας για όλη την οικογένεια».

Η Φανή Λιοπύρη, Senior Brand Manager H&C του Ομίλου Σαράντη, σημείωσε: «Το νέο κεφάλαιο του Möller’s στην Ελλάδα που ξεκινά με τον Όμιλο Σαράντη, μας δίνει την ευκαιρία να επαναφέρουμε το Möller’s στο επίκεντρο της κατηγορίας των Βιταμινών και Συμπληρωμάτων. Μέσα από μία ολοκληρωμένη στρατηγική 360°, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση του Möller’s, επενδύοντας σε μία πιο σύγχρονη επικοινωνία, σε ισχυρότερη παρουσία στο φαρμακείο και σε ουσιαστική ενημέρωση τόσο των καταναλωτών, όσο και των επαγγελματιών υγείας. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε το Möller's με τη σύγχρονη συζήτηση γύρω από την υγιή μακροζωία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τον σημαντικό ρόλο των Ωμέγα-3 για όλους μας».

Με τη στήριξη του Ομίλου Σαράντη, το Möller’s εισέρχεται σε μία νέα φάση ανάπτυξης στην Ελλάδα, με στόχο να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/07/2026 - 17:06
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