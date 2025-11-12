Παπαστράτος: Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης - ορόσημο της μεγάλης «πράσινης» επένδυσης στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
16:21 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Παπαστράτος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης – ορόσημο της μεγαλύτερης «πράσινης» επένδυσης στην ιστορία της εταιρείας, που σηματοδοτεί τη μετάβαση του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε ένα πρότυπο βιώσιμης βιομηχανικής λειτουργίας. 

Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης - ορόσημο της μεγάλης «πράσινης» επένδυσης στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο. Με 4.000 φωτοβολταϊκά πάνελ, η Παπαστράτος κάνει ένα ακόμα βήμα προς το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος».

Πρόκειται για μία επένδυση που υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος και του προγράμματος Zero Carbon Tech της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI).

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ηλεκτρική διασύνδεση του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού που εγκαταστάθηκε στις οροφές των κτιρίων παραγωγής, ένα έργο υψηλής τεχνολογίας και αυξημένων απαιτήσεων. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 4.000 ηλιακών πάνελ συνολικής ισχύος 2,4 MW, τα οποία θα παράγουν ετησίως 3,5 GWh καθαρής ενέργειας, ισοδύναμη με τις ανάγκες μέσης κατανάλωσης περίπου 1.000 νοικοκυριών.

Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο από μια σειρά βημάτων που θα οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της Παπαστράτος, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των συστημάτων του εργοστασίου και την εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου βήματος, αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη επιβεβαίωση της δέσμευσης της Παπαστράτος στη βιώσιμη ανάπτυξη, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής εξέλιξης, ο Γιώργος Μαργώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, δήλωσε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη παραγωγή αποτελεί μονόδρομο, ωστόσο δεν είναι μια συνθήκη που επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη.

Αποτελεί μια συνεχή πορεία εξέλιξης, που όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε. Για εμάς, στην Παπαστράτος, η πράσινη μετάβαση αποτελεί δέσμευση και ευθύνη που έχουμε χρόνια τώρα αναλάβει. Είμαστε χαρούμενοι που υλοποιήσαμε την πρώτη φάση – σταθμό της μεγαλύτερης πράσινης επένδυσης της ιστορίας μας, μέσω της οποίας κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος» που θα συνεχίσει να παράγει με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως δύναμη αλλαγής. Επενδύουμε στο εργοστάσιό μας ώστε να χτίσουμε στην πράξη τη Βιομηχανία του Αύριο, πιο ανθεκτική, βιώσιμη, και ανθρώπινη».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 16:27
