Skroutz και Revolut συνεργάζονται για ταχύτερες και ασφαλείς αγορές

Η Skroutz και η Revolut ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία, με τη Skroutz να ενσωματώνει το Revolut Pay στους τρόπους πληρωμής της, προσφέροντας έτσι στους καταναλωτές μια ταχύτερη, απρόσκοπτη και ασφαλή εμπειρία αγορών.

Η χρήση του Revolut Pay στο checkout του Skroutz προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και επιλογές. Η Revolut είναι ήδη μια δημοφιλής μέθοδος πληρωμής, εμπιστευόμενη από πάνω από 1,5 εκατ. Έλληνες καταναλωτές, παρέχοντας έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο ολοκλήρωσης αγορών. Παράλληλα, οι πάνω από 8.000 συνεργαζόμενοι έμποροι της Skroutz μπορούν να προσεγγίσουν ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, διευκολύνοντας τη διαδικασία πληρωμής και αυξάνοντας τις πωλήσεις.

Η συνεργασία συνοδεύεται από αποκλειστικά προνόμια για τους καταναλωτές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία:

Κάθε νέος λογαριασμός Revolut που δημιουργείται μέσω αγοράς στο Skroutz άνω των 5€ λαμβάνει bonus 25€ (Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις).

Οι υπάρχοντες πελάτες Revolut που ολοκληρώνουν αγορές μέσω Skroutz με Revolut Pay κερδίζουν 10 RevPoints για κάθε 1€ που ξοδεύουν, από 22/09 έως 22/10/2025, με βάση το πρόγραμμα RevPoints και το συνδρομητικό τους πλάνο (Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις).

Η συνεργασία ενισχύει την ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια του Revolut Pay, προσφέροντας στους καταναλωτές μια αγοραστική εμπειρία με ένα μόνο κλικ και πλήρη κρυπτογράφηση των στοιχείων πληρωμής.

Ο Κώστας Κοντογιάννης, CFO της Skroutz, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Revolut αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για Shopping Simplified ή αλλιώς για μια ακόμα πιο εύκολη και απλή αγοραστική εμπειρία. Με το Revolut Pay, οι καταναλωτές που επιλέγουν το Skroutz έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις αγορές τους με ένα μόνο κλικ, απολαμβάνοντας ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία. Μαζί με τη Revolut, κάνουμε τις online αγορές πιο απλές και πιο έξυπνες για εκατομμύρια χρήστες».

Ο Alex Codina, Γενικός Διευθυντής Acquiring στη Revolut, ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι που το Revolut Pay υιοθετείται από ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις και πλατφόρμες πληρωμών. Το Skroutz αποτελεί ένα πραγματικό παράδειγμα καινοτομίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με επίκεντρο τη γρήγορη, ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση των αγορών. Μαζί με τη Skroutz, στοχεύουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε εκατομμύρια Έλληνες και Ευρωπαίους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους πιο εύκολα και με ασφάλεια, αποκομίζοντας παράλληλα απτά οφέλη και αξιοποιώντας στο έπακρο τα χρήματά τους».