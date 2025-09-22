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«Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο στις 4 Οκτωβρίου – Περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας
Εργασιακά
11:49 - 22 Σεπ 2025

«Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο στις 4 Οκτωβρίου – Περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 46η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9, Τ.Κ. 30131), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις που προσφέρουν περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ.

Κατά τη διάρκεια της «Ημέρας Καριέρας», οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.
  • Πραγματοποιήσουν αρχικές συνεντεύξεις εργασίας επί τόπου.
  • Λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) σχετικά με τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ.

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν βιογραφικά και να εντοπίσουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για τις ανάγκες τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες της ΜΕΜΜΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.

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