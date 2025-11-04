Καφούνης: Ξεκινάμε το «Δίκτυο ΕΣΕΕ», με επίκεντρο τον τόπο, τους ανθρώπους και την αγορά

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εγκαινιάζει το «Δίκτυο ΕΣΕΕ», έναν νέο θεσμό διαλόγου και συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα και τους τοπικούς φορείς σε όλη τη χώρα. Στο Δίκτυο εντάσσονται πρωτοβουλίες και συνέργειες που ενισχύουν τον ρόλο του εμπορίου ως «μοχλού» βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου, αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας κ. Σταύρο Καφούνη επισκέφθηκε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου το Δημαρχείο Κηφισιάς, όπου συμμετείχε σε ανοιχτή συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Βασίλη Ξυπολυτά και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κηφισιάς κ. Αντώνη Βάρσο.screen

Εκ μέρους της ΕΣΕΕ συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής κ. Αντώνης Μέγγουλης, η Επιστημονική Διευθύντρια του Ινστιτούτου κ. Βάλια Αρανίτου, καθώς και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου, κ. Παύλος Πολιτάκης.

Παρουσία επιχειρηματιών και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ενημέρωσε για την κύρια στόχευση του «Δικτύου», που είναι η έμπρακτη στήριξη του εμπορικού κόσμου και η συνεχής αλληλεπίδραση της Συνομοσπονδίας με τα μέλη της, μέσω της φυσικής παρουσίας της ηγεσίας και των στελεχών της σε στοχευμένες εκδηλώσεις που προάγουν την επιχειρηματικότητα, καθώς και με την επιστημονική υποστήριξη των επιχειρήσεων από το στελεχιακό της δυναμικό.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Καφούνης ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ θα διενεργήσει δύο έρευνες για τις επιχειρήσεις και την καταναλωτική δραστηριότητα στην εμπορική αγορά της Κηφισιάς, οι οποίες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια σε κεντρική εκδήλωση στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κηφισιάς κ. Αντώνης Βάρσος τόνισε τη μεγάλη σημασία της αμέριστης συμπαράστασης που έχει επιδείξει ο Πρόεδρος και η Διοίκηση της ΕΣΕΕ σε όλα τα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με τη λειτουργία του Συλλόγου και των επιχειρήσεων της Κηφισιάς.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης σε ανάρτηση του την Τρίτη 4/11 στο Facebook ανέφερε: «Χθες στην Κηφισιά, κάναμε το πρώτο βήμα του “Δικτύου ΕΣΕΕ”, μιας νέας πρωτοβουλίας που φέρνει την Συνομοσπονδία κοντά στις τοπικές αγορές, τους συλλόγους και τους επιχειρηματίες, σε κάθε γωνιά της χώρας. Στόχος μας:ενεργός διάλογος με τους ανθρώπους της αγοράς, τεκμηρίωση και έρευνα για τις ανάγκες κάθε τοπικής οικονομίας, συνεργασίες που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Στην Κηφισιά ανακοινώσαμε δύο νέες έρευνες του ΙΝΕΜΥ που θα χαρτογραφήσουν την δυναμική της τοπικής αγοράς και θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση. Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Βασίλη Ξυπολυτά, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αντώνη Βάρσο και όλους τους επαγγελματίες που συμμετείχαν. Το εμπόριο έχει ισχυρή φωνή. Και η φωνή αυτή ακούγεται καλύτερα όταν είμαστε δίπλα στην αγορά — όχι μόνο στα λόγια, αλλά στην πράξη».

Επόμενος σταθμός του Δικτύου της ΕΣΕΕ είναι η Λαμία, την ερχόμενη Κυριακή 9 Νοεμβρίου, όπου ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ θα συμμετάσχει στο 1ο Συνέδριο του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας και θα παρουσιαστεί η νέα έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την κατανάλωση στην τοπική αγορά.