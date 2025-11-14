ΕΣΑ: Θετική, αλλά δεν αρκεί, η φορολόγηση μικροδεμάτων από Ασιατικές Πλατφόρμες

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών χαιρετίζει τη θετική απόφαση του ECOFIN να προχωρήσει στη φορολόγηση των δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται από ασιατικές πλατφόρμες. Πρόκειται για ένα πρώτο αναγκαίο βήμα προς την αποκατάσταση πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, ο ΕΣΑ υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μόνο το αρχικό πλαίσιο. Παραμένει ανοιχτό ποια συγκεκριμένα μέτρα θα υιοθετηθούν και πότε θα εφαρμοστούν. Αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις στη Σύνοδο των Υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου, ώστε να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα.



Το προτεινόμενο τέλος των 2€ ως έξοδα διεκπεραίωσης, είναι ένα ποσό εξαιρετικά μικρό και δεν επαρκεί για να ανακόψει τον ανεξέλεγκτο όγκο αποστολών που πλήττει τη βιωσιμότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι υψηλότερο, μέσα στα όρια που επιτρέπονται, δηλαδή 9,90€ ώστε να σταματήσει η τεχνητή στρέβλωση των τιμών και ο παρατεταμένος αθέμιτος ανταγωνισμός.



Η Ευρώπη άργησε και η ζημιά που έχει υποστεί η εγχώρια και Ευρωπαϊκή αγορά, είναι ήδη μεγάλη. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή των νέων μέτρων, ιδίως εάν ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της παραγωγής.



Τέλος, επισημαίνουμε ότι η επιβολή φορολογίας δεν αρκεί. Απαιτείται και αυστηρός έλεγχος καταλληλότητας και ασφάλειας προϊόντων, καθώς η είσοδος επικίνδυνων και ακατάλληλων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.