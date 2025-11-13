Τέλος στην αφορολόγητη εισαγωγή μικροδεμάτων: Η ΕΕ επισπεύδει τα μέτρα κατά των κινεζικών πλατφορμών από το 2026
Οικονομία
18:09 - 13 Νοε 2025

Τέλος στην αφορολόγητη εισαγωγή μικροδεμάτων: Η ΕΕ επισπεύδει τα μέτρα κατά των κινεζικών πλατφορμών από το 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την Πέμπτη (13/11) την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για τα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται στην ΕΕ.

Η Ένωση επιδιώκει να θέσει σε ισχύ το μέτρο αυτό μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με στόχο να περιορίσει τη μαζική είσοδο φθηνών κινεζικών προϊόντων που αγοράζονται μέσω πλατφορμών όπως το Temu και το Shein και δεν συμμορφώνονται πάντα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η πρόταση είχε κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο και αρχικά προβλεπόταν να εφαρμοστεί στα μέσα του 2028, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, η οποία στοχεύει στην ενοποίηση και τον διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών.

Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ και η Κομισιόν αποφάσισαν να επισπεύσουν τη διαδικασία, προωθώντας μια μεταβατική λύση που θα μπορούσε να εγκριθεί στην επόμενη σύνοδο των υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η επιβολή δασμών στα μικρά δέματα θα συνοδευτεί από χρέωση διαχείρισης για κάθε εισερχόμενο πακέτο — τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από κινεζικές πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu.

Αν και το ακριβές ύψος αυτών των τελών δεν έχει ακόμη καθοριστεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει τον Μάιο να ανέρχονται σε δύο ευρώ ανά δέμα. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου αναμένεται προς τα τέλη του 2026.

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Ζητάμε παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγρότες, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
