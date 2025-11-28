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Καφούνης (ΕΣΕΕ): Mεγάλη νίκη η παράταση του πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:59 - 28 Νοε 2025

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Mεγάλη νίκη η παράταση του πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Την ικανοποίηση του για την παράταση του πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις εξέφρασε την Παρασκευή (28/11) ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.

Όπως επισημαίνει, το ύψος των επαγγελματικών μισθωμάτων αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εκτόξευσης του λειτουργικού κόστους των εμπορικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια.

«Με αυτό το δεδομένο, η παράταση του πλαφόν 3% και για το 2026, την οποία αποφάσισε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος, κατόπιν εποικοδομητικής συνεργασίας με την ΕΣΕΕ και της συνάντησης που είχαμε, αποτελεί ακόμη μία μεγάλη νίκη για τον εμπορικό κόσμο.

Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους.

Είναι άλλη μία κερδισμένη “μάχη” στον διαρκή “πόλεμο” που δίνουμε για τη βιωσιμότητα του ελληνικού εμπορίου», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Καφούνη, όπως έδειξε και η ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, «στο λιανικό εμπόριο χρειαζόμαστε επιπλέον περίπου 750 εκατ. ευρώ το δ' τρίμηνο του έτους, ώστε να αντισταθμίσουμε τις πιέσεις που έχουν δεχθεί στο πρώτο εννεάμηνο οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους».

«Συνεχίζουμε με τεκμηρίωση και αποφασιστικότητα για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον του ελληνικού εμπορίου», τονίζει ο ίδιος.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 14:08
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