ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καφούνης: Παρέμβαση της ΕΣΕΕ υπέρ των ευρωπαϊκών ΜμΕ – Επιστολή στον Πρωθυπουργό
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:06 - 06 Φεβ 2026

Καφούνης: Παρέμβαση της ΕΣΕΕ υπέρ των ευρωπαϊκών ΜμΕ – Επιστολή στον Πρωθυπουργό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ.  Σταύρος Καφούνης, συμμετέχοντας ενεργά στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία της SMEunited η οποία, με δική της επιστολή προς την ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία ενόψει της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της 12ης Φεβρουαρίου, εισηγείται έναν «οδικό χάρτη» στρατηγικών προτεραιοτήτων και κρίσιμων αποφάσεων στην κατεύθυνση της προστασίας και ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ως αναγκαία προϋπόθεση για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.  

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να ταυτίζεται αποκλειστικά με τη μεγέθυνση και τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών», αλλά προϋποθέτει δίκαιους όρους συμμετοχής στην αγορά για τις ΜμΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της απασχόλησης.

Στους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων που προτείνει η ΕΣΕΕ σε ευθυγράμμιση με την SMEunited και όλες τις επιχειρηματικές ενώσεις της Ε.Ε περιλαμβάνονται:

  • Η ουσιαστική απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου με εφαρμογή της αρχής «Think Small First».
  • Η ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς χωρίς αποκλεισμούς, με στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.
  • Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στο ψηφιακό εμπόριο και η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από μη ευρωπαϊκές πλατφόρμες.
  • Η μείωση του ενεργειακού κόστους και η στήριξη των ΜμΕ στην ενεργειακή μετάβαση χωρίς πρόσθετα βάρη.
  • Η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με στοχευμένα ευρωπαϊκά εργαλεία για το εμπόριο.
  • Η ενσωμάτωση της έννοιας της προετοιμασίας (preparedness) σε όλες τις πολιτικές, λόγω των πολλαπλών κρίσεων που πλήττουν δυσανάλογα τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις θέλουν μια ενιαία αγορά που λειτουργεί δίκαια, με λιγότερα εμπόδια, προσιτή ενέργεια, αποτελεσματική προστασία από τον αθέμιτο ψηφιακό ανταγωνισμό και πραγματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Στην επιστολή μας προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό ευθυγραμμιζόμαστε με τις θέσεις της SMEunited για το απαιτούμενο πλαίσιο παρεμβάσεων από την ηγεσία της Ε.Ε, ώστε οι ΜμΕ να έχουν ρόλο και μέλλον σε μία πραγματικά ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς το εμπόριο, χωρίς τις μικρές επιχειρήσεις των πόλεων και χωρίς μια ενιαία αγορά που λειτουργεί πρώτα για την πραγματική οικονομία και όχι μόνο για όσους έχουν ήδη το μέγεθος για να αντέξουν».

Ως Αντιπρόεδρος της SMEunited, o Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΕΕ κ. Κωστής Μουσουρούλης, μεταφέρει υπεύθυνα τις θέσεις του ελληνικού εμπορίου και του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Σταύρου Καφούνη σε όλα τα ευρωπαϊκά fora και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η Συνομοσπονδία ενισχύει συνεχώς τον παρεμβατικό και συμβουλευτικο της ρόλο στην Ε.Ε, σε μία εποχή που το διεθνές εμπόριο βρίσκεται στο επίκεντρο «τεκτονικών» γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό
Πολιτική

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός
Πολιτική

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω του 2,10€ στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ της ΔΕΗ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 10:41

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Ειδήσεις
18/05/2026 - 10:24

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 10:14

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/05/2026 - 09:58

EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού

Αναλύσεις
18/05/2026 - 09:49

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 09:41

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 09:25

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ναυτιλία
18/05/2026 - 09:24

VLCC: Οι Έλληνες πούλησαν στο υψηλό και επενδύουν σε νέα γενιά στόλου

Ακίνητα
18/05/2026 - 09:14

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate

Οικονομία
18/05/2026 - 09:06

Κόντρες, «συνωστισμός» και «εμφράγματα» χρηματοροών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 09:02

Η Ryanair αναμένει «Αρμαγεδδώνα»: «Οι ασθενέστεροι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς δεν θα επιβιώσουν»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 08:55

One Man Show: Τα έκανε όλα ο Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ

Πολιτική
18/05/2026 - 08:36

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Φορολογία
18/05/2026 - 08:28

Οφειλέτες υπό παρακολούθηση με νέο «έξυπνο» ψηφιακό σκάνερ ελέγχου

Πολιτική
18/05/2026 - 08:22

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Τσίπρας το νέο του κόμμα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:19

Βήμα για τη μεγάλη επένδυση των €500 εκατ. στην Τριόπετρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ