Διορίστηκε ως νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ο Δημήτριος Τσομώκος

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δημήτριος Τσομώκος διορίστηκε σήμερα (24/9) νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΤτΕ:

«Ανακοινώνεται ότι μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Δημήτριος Π. Τσομώκος διορίστηκε με το από 13.8.2026 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1327/14.8.2026) ως Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με εξαετή θητεία από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κ. Τσομώκος είναι καθηγητής χρηματοοικονομικών και ακαδημαϊκό μέλος στο Saïd Business School και το St. Edmund Hall του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ο νέος Υποδιοικητής ορκίστηκε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2026, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Μετά τη σημερινή ορκωμοσία, η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

− Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής

− Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια

− Δημήτριος Π. Τσομώκος, Υποδιοικητής».