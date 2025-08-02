Γκίκας από Άνδρο: Σημαντικές πρωτοβουλίες του υπουργείου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο νησί
Ναυτιλία
18:20 - 02 Αυγ 2025

Γκίκας από Άνδρο: Σημαντικές πρωτοβουλίες του υπουργείου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο νησί

Reporter.gr Newsroom
Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λειψυδρίας στο νησί της Άνδρου, προωθούνται στοχευμένες λύσεις, υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής, σε συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου, υλοποιεί σχέδιο για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της ανομβρίας και της λειψυδρίας που πλήττει το νησί, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά την έκδοση 4 αδειών προσωρινής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και έκτακτη χρηματοδότηση 190.000 ευρώ για μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης και ανόρυξη γεωτρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για τη νήσο Άνδρο, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, υπέγραψε χθες την άδεια προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μιας μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600 m3/d, στη Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου, για λογαριασμό του Δήμου Άνδρου, σε συνέχεια 3 άλλων αποφάσεων που ήδη έχουν εκδοθεί για χωροθέτηση μονάδων αφαλάτωσης σε Κόρθι, Γαύριο και Χώρα Άνδρου.

Οι σχετικές χωροθετήσεις/αδειοδοτήσεις κρίνονται απολύτως αναγκαίες και καθοριστικές, προκειμένου να υποστηριχθεί το υδροδοτικό σύστημα της τοπικής κοινότητας Μπατσίου και των άλλων περιοχών – λόγω του γεγονότος της μείωσης των υδατικών αποθεμάτων που αντλούν οι υφιστάμενες γεωτρήσεις των περιοχών.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε:

«Η έκτακτη κατάσταση που τεκμηριώθηκε από τον Δήμο Άνδρου, ετέθη σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών μας και με το συντονισμό του ΓΓ Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη, προωθήθηκε η επιλογή της κατ’ εξαίρεση χωροθέτησης Μονάδας Αφαλάτωσης για τη στήριξη του υδροδοτικού συστήματος στο Μπατσί της Άνδρου.

Να επισημάνω ότι το αίτημα του Δήμου Άνδρου υπεβλήθη προς τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής στις 25/7/2025 και κατέστη δυνατό να τελεσφορήσει σε λιγότερο από επτά ημέρες, αφού χθες, υπέγραψα την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης. Η επιτακτικότητα δρομολόγησης άμεσων λύσεων, η υποδειγματική συνεργασία των Γενικών Γραμματειών Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ καθώς και του Δημάρχου Άνδρου, κ. Θ. Σουσούδη, αποδίδουν καρπούς.

Η Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της ΓΓ Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής, εφαρμόζοντας το Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας που έχει εκπονηθεί για το έτος 2025, έχει ήδη εγκρίνει περισσότερες από 35 έκτακτες αδειοδοτήσεις λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης σε περισσότερα από 20 διαφορετικά νησιά, ενώ παράλληλα, σε στενή συνεργασία με την ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, έχουν προωθηθεί χρηματοδοτήσεις για νησιωτικούς ΟΤΑ που ξεπερνούν αθροιστικά τα 20.000.000 ευρώ για άμεσες ανάγκες ύδρευσης».

Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους, με εισήγηση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα, έχουν υπογραφεί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 7.500.000 ευρώ, για υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων στον τομέα της ύδρευσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/08/2025 - 17:40
