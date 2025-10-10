ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
D-Marin: Πώς θα είναι οι μαρίνες του μέλλοντος
Ναυτιλία
12:56 - 10 Οκτ 2025

D-Marin: Πώς θα είναι οι μαρίνες του μέλλοντος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η D-Marin, το κορυφαίο δίκτυο premium μαρινών, με βάση ανακοίνωση, θα έχει για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών ICOMIA (IWMC), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15–17 Οκτωβρίου 2025.

Το συνέδριο διοργανώνεται στη Arsenale de Venezia, στη Βενετία της Ιταλίας, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, οι οποίοι θα μοιραστούν τις προκλήσεις και ευκαιρίες του κλάδου, προσφέροντας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες πολύτιμες γνώσεις για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της αγοράς.

Καθώς η D-Marin αποτελεί platinum partner της διοργάνωσης, τα στελέχη που θα την εκπροσωπήσουν θα παρουσιάσουν το πρωτοποριακό όραμα της εταιρείας για τη διαχείριση μαρίνων. Η συμβολή της στο πρόγραμμα IWMC θα περιλαμβάνει μια σειρά από εμπνευσμένες παρουσιάσεις και δυναμικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Μέσα από αυτές τις δράσεις, η D-Marin θα στηρίξει την αποστολή του ICOMIA Marinas Group να ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων και να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των μαρίνων παγκοσμίως.

Η D-Marin θα παρουσιάσει τις πρωτοποριακές τις δράσεις σε βασικούς τομείς, όπως η βιωσιμότητα, η εμπειρία πελατών και η υγεία και ασφάλεια, ενώ θα μοιραστεί, επίσης, πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις αναδυόμενες τάσεις, τις προκλήσεις στον κλάδο και το μέλλον της λειτουργίας των μαρίνων. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια σειρά από ουσιαστικές παρουσιάσεις και συζητήσεις, μεταξύ των οποίων:

  • Ο Oliver Dörschuck, Διευθύνων Σύμβουλος της D-Marin, θα αναφερθεί στο μέλλον του κλάδου, εστιάζοντας στις βασικές προκλήσεις και τις μελλοντικές ευκαιρίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις που αναμένονται στις περιοχές της Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου.
  • Ο Dean Smith, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της D-Marin, θα αναλύσει το θέμα της Πιστοποίησης Μαρίνων, παρουσιάζοντας την οπτική του διαχειριστή σχετικά με τη σπουδαιότητα της διαδικασίας Πιστοποίησης, τον τρόπο εφαρμογής της στην πράξη και τα οφέλη που προσφέρει στην D-Marin και γενικά στον κλάδο.
  • Η Χριστίνα Σαμουλαδά, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της D-Marin, θα μοιραστεί τις γνώσεις της για το μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου των μαρίνων, τονίζοντας τη σημασία της προσαρμοστικότητας στην προσέλκυση και διατήρηση ενός εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας εργατικού δυναμικού, προκειμένου οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές.
  • Ο Matthias Gehring, Υπεύθυνος Διαχείρισης Δεδομένων της D-Marin, θα τονίσει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου των μαρίνων, παρέχοντας καθοδήγηση όσον αφορά το λογισμικό διαχείρισης, τα εργαλεία IoT και το AI. Θα εξηγήσει πώς η D-Marin αξιοποιεί αυτές τις τεχνολογίες μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις “smart” λύσεις και τις καινοτομίες με επίκεντρο τον πελάτη, για να βελτιώσει τόσο την εμπειρία των πελατών όσο και τη συνολική απόδοση της επιχείρησης.
  • Ο Andrea DeSantis, Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της D-Marin, θα συμμετάσχει σε πάνελ για τη διαχείριση κινδύνων, προσφέροντας τις γνώσεις του στον περιορισμό των κινδύνων για τις μαρίνες μέσω επιχειρησιακών λύσεων και ασφάλισης. Αυτή η συζήτηση θα αναδείξει την προσέγγιση της D-Marin στην πρόληψη πυρκαγιών, επιχειρησιακών κινδύνων και στα πρωτόκολλα ασφαλείας.
  • Τέλος, ο Can Akaltan, Περιφερειακός Διευθυντής Τουρκίας της D-Marin, θα παρουσιάσει την προσέγγιση της D-Marin σχετικά με τον “wow factor” στις λειτουργίες των μαρινών και την εμπειρία των πελατών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της D-Marin, Oliver Dörschuck, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και να χορηγούμε το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρίνων ICOMIA. Αποτελεί μια σπουδαία εκδήλωση στον κλάδο των μαρίνων, η οποία προσφέρει ουσιαστικές αλλαγές και ενισχύει τη συνεργασία στην αγορά μας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη δέσμευσή μας να θέτουμε νέα πρότυπα στη διαχείριση των μαρίνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το συνέδριο προάγει σταθερά τη βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία, και είναι τιμή μας που μοιραζόμαστε το όραμα και τις βέλτιστες πρακτικές μας στη φετινή διοργάνωση».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουρκία: Έτοιμη για task force στη Γάζα - Καρφιά κατά Ελλάδος για «μπλοκάρισμα» στο SAFE
Ειδήσεις

Τουρκία: Έτοιμη για task force στη Γάζα - Καρφιά κατά Ελλάδος για «μπλοκάρισμα» στο SAFE

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Κυρανάκη με τους Αυτοκινητιστές και εκπροσώπους του ΠΣΧΕΜ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Κυρανάκη με τους Αυτοκινητιστές και εκπροσώπους του ΠΣΧΕΜ

Θεοδωρικάκος: Προτεραιότητα η προστασία του καταναλωτή και ο μετασχηματισμός της αγοράς
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Προτεραιότητα η προστασία του καταναλωτή και ο μετασχηματισμός της αγοράς

Γάζα: Οι ΗΠΑ στέλνουν στρατεύματα για την επιτήρηση της εκεχειρίας
Ειδήσεις

Γάζα: Οι ΗΠΑ στέλνουν στρατεύματα για την επιτήρηση της εκεχειρίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα
Πολιτική

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

D-Marin: Ανακοινώνει την πρόοδο του πλάνου βιωσιμότητας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026
Περιβάλλον

D-Marin: Ανακοινώνει την πρόοδο του πλάνου βιωσιμότητας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026

CNL CAPITAL: Έξι νέες επενδύσεις το α&#039; τετράμηνο του 2026 - Νέο εγχείρημα η Finvo
Αναλύσεις

CNL CAPITAL: Έξι νέες επενδύσεις το α' τετράμηνο του 2026 - Νέο εγχείρημα η Finvo

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 10:42

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ