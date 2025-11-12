Vodafone Ελλάδας: Η Μαρίνα Καταροπούλου, νέα Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων
12:19 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει την ένταξη της Μαρίνας Καταροπούλου στη διοικητική της ομάδα, στη θέση της Διευθύντριας Εξωτερικών Yποθέσεων, με ισχύ από τις 19 Νοεμβρίου 2025.

Στέλεχος, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, η Μαρίνα Καταροπούλου έχει αναλάβει διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία, καλύπτοντας όλο το φάσμα των Εταιρικών Υποθέσεων και της Εταιρικής Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής της πορείας, έχει ηγηθεί του σχεδιασμού και της υλοποίησης στρατηγικών επικοινωνίας για πολυεθνικές εταιρείες και έχει συμβάλει σε έργα μετασχηματισμού επιχειρήσεων.

Η ένταξη της Μαρίνας Καταροπούλου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της ανανέωσης της διοικητικής ομάδας της Vodafone Ελλάδας, η οποία διαμορφώνεται με στόχο να οδηγήσει την εταιρεία στη νέα εποχή. Μια εποχή που επικεντρώνεται στο ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, μέσα από ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, καθώς και στη σταθερή δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία.

