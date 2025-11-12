Καμμένος: Ο Σαμαράς ξέπλυνε τον Παπανδρέου - Η πολιτική εκδοχή του αρχαιότερου επαγγέλματος
11:48 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στο στούντιο του KONTRA φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ο οποίος δεν δίστασε να εξαπολύσει αιχμηρή κριτική κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι «ο Σαμαράς ήταν αυτός που πρώτος έκανε τη ΝΔ συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ και έδωσε χαρτί συγχώρεσης στον Γιώργο Παπανδρέου».

Με ιδιαίτερα δεικτικό τρόπο, συνέχισε λέγοντας ότι «το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και λέγεται Αντώνης Σαμαράς», προσθέτοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός «συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο και ξέπλυνε τον Γιώργο Παπανδρέου». Καυστικός ήταν ακόμη και για τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης του Σαμαρά, σχολιάζοντας ότι «ούτε ο… Φιντέλ Κάστρο στο τηλεοπτικό κανάλι της Κούβας δεν είχε δώσει συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική, ο κ. Καμμένος ξεκαθάρισε ότι «θα επανέλθουμε μόνο εάν υπάρξει εθνικό θέμα», προσθέτοντας ότι «η πολιτική δεν μου λείπει».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις του για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ταυτίσει την ενεργειακή πολιτική της με την αντίστοιχη των ΗΠΑ και του Τραμπ, καθιστώντας την ενεργειακό κέντρο της περιοχής». Παράλληλα, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις πολιτικές του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «στηρίζουν έναν τελειωμένο ηγέτη όπως ο Μπάιντεν και, ακόμα κι αν συνέβη κωλοτούμπα, είναι θετική», ενώ πρόσθεσε ότι «η πράσινη ατζέντα, η woke ατζέντα και τα ανοιχτά σύνορα, τελείωσαν».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 14:02
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ