ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΤΕ: Ανεβάζουν τον πήχη Deutsche Bank και Barclays
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11:33 - 17 Νοε 2025

ΟΤΕ: Ανεβάζουν τον πήχη Deutsche Bank και Barclays

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανεβάζουν τον πήχη για τη μετοχή του ΟΤΕ στις αναλύσεις τους η Deutsche Bank και η Barclays, μετά και από τα αποτελέσματα εννεαμήνου.  

Από τη Deutsche Bank, η τιμή-στόχος ενισχύεται κατά 5% από 20 ευρώ σε 21 ευρώ με σύσταση «αγορά», ενώ και η Barclays ανεβάζει το στόχο για τη μετοχή στα 20 από 19 ευρώ.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι η τρέχουσα αποτίμηση της OTE αντανακλά ορισμένες ανησυχίες ότι η ΔΕΗ, η κατεστημένη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ενδέχεται να καταστρέψει την αξία της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, αλλά ο οίκος θεωρεί ότι αυτό είναι απίθανο, με βάση την πρόσφατη συνάντησή τους με τον διευθυντή του διοικητικού συμβουλίου που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση τηλεπικοινωνιών της ΔEH. Ο οίκος ανεβάζει την τιμή στόχο στα 21 ευρώ από 20 ευρώ προγενέστερα με σύσταση «Αγορά».

«Φυσικά, παραμένουμε σε εγρήγορση για τυχόν ενδείξεις στον ελληνικό τύπο ή από τις ανακοινώσεις των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων των βασικών παραγόντων ότι η αγορά εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι αναμένουμε. Η ΔEH θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου φέτος και θα διοργανώσει CMD για να παρουσιάσει το «ενημερωμένο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028 στις 19 Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, η OTE παρουσιάζει βελτίωση των εσόδων από τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας λιανικής σε ετήσια βάση. Παράλληλα, συνεχίζει να αυξάνει τα έσοδα από τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά 2-3% ετησίως συνεχίζει να επιτυγχάνει αποδοτικότητα στα λειτουργικά έξοδα / συνεχίζει να επενδύει αποτελεσματικά για να στηρίξει την οικονομία της Ελλάδας με εκτεταμένα δίκτυα FTTH και (κορυφαία παγκοσμίως) 5G Standalone.

Την ίδια στιγμή, απαλλάχθηκε από την κινητή τηλεφωνία στη Ρουμανία που «έκαιγε μετρητά» και αυτό με καθαρή θετική τιμή (η οποία θα διανεμηθεί στους μετόχους στις 30 Δεκεμβρίου). Τέλος, συνεχίζει να επιστρέφει σχεδόν το 100% των ετήσιων ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους (μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών), ενώ έχει ασήμαντη καθαρή μόχλευση», καταλήγει ο γερμανικός οίκος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Euroxx Securities: Αναβάθμιση για τον ΟΤΕ στα €21,3 – Περιθώριο ανόδου 16,4% και ισχυρές ταμειακές ροές
Αναλύσεις

Euroxx Securities: Αναβάθμιση για τον ΟΤΕ στα €21,3 – Περιθώριο ανόδου 16,4% και ισχυρές ταμειακές ροές

Μουσείο τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις με αφορμή την παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μουσείο τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις με αφορμή την παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών

ΟΤΕ: Η Deutsche Bank βλέπει περιθώριο ανόδου έως τα €23 – «Θόρυβος» η συζήτηση για τη ΔΕΗ
Αναλύσεις

ΟΤΕ: Η Deutsche Bank βλέπει περιθώριο ανόδου έως τα €23 – «Θόρυβος» η συζήτηση για τη ΔΕΗ

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση του θετικού momentum με «στοίχημα» τις 2.330 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση του θετικού momentum με «στοίχημα» τις 2.330 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ