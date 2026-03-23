ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
EEKT: Ολοκληρώνει τη θητεία του ο Γιώργος Στεφανόπουλος
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
16:12 - 23 Μαρ 2026

EEKT: Ολοκληρώνει τη θητεία του ο Γιώργος Στεφανόπουλος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή της, κ. Γιώργου Στεφανόπουλου, μετά από 18 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο τιμόνι του οργανισμού. Ο Γιώργος Στεφανόπουλος που ίδρυσε την Ένωση και ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με την εκπροσώπηση του κλάδου, αποχωρεί στο τέλος Μαρτίου 2026 αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Όπως αναφέρεται, «μετά από 10 χρόνια σε σημαντικές θέσεις ευθύνης στους κλάδους της αεροναυπηγικής βιομηχανίας (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία) και της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (Consolidated Contractors Co., A.S. Couppas & Co.), στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή, ο κ. Στεφανόπουλος αφιέρωσε 32 χρόνια στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών όπου υπήρξε πρωταγωνιστής μιας βαθιάς τεχνολογικής και θεσμικής μετάβασης στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο της χώρας. Μέσα από μια πορεία έντονων τεχνολογικών εξελίξεων και προκλήσεων η ΕΕΚΤ υπό την ηγεσία του εξελίχθηκε σε έναν ώριμο θεσμικό φορέα και καθιερώθηκε ως ο πλέον αξιόπιστος συνομιλητής της Πολιτείας, των Ανεξάρτητων Αρχών και της κοινωνίας αναδεικνύοντας τον ρόλο του κλάδου ως καταλύτη ανάπτυξης και καινοτομίας.

Μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, η Ένωση συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που ισορροπούν την ανάπτυξη του κλάδου με το δημόσιο συμφέρον και επιτρέπουν στη χώρα να επιτύχει τους ψηφιακούς στόχους της Ευρώπης για το 2030.Σημαντικά ορόσημα που μετασχημάτισαν τον ψηφιακό χάρτη της χώρας είναι:

- Εκσυγχρονισμός Υποδομών: Επιτάχυνση της αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων και διαμόρφωση ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

- Τεχνολογική Πρωτοπορία: Δυναμική ανάπτυξη των δικτύων 5G και των οπτικών ινών.

- Ασφάλεια & Πολιτική Προστασία: Υλοποίηση κρίσιμων έργων κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων (αντιμετώπιση spoofing, λειτουργία του 112).

- Ψηφιακό Κράτος: Ενεργός ρόλος σε δράσεις που βελτίωσαν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως η ψηφιακή ταυτοποίηση μέσω gov.gr Wallet και KYC κα.

Πέρα από τα τεχνικά και θεσμικά επιτεύγματα, ο Γιώργος Στεφανόπουλος αφήνει ένα ανεξίτηλο ανθρώπινο αποτύπωμα. Με βαθιά πίστη στη δύναμη των συνεργασιών, καλλιέργησε σχέσεις εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και σεβασμού με όλα τα στελέχη της αγοράς και όχι μόνο. Η ικανότητά του να συνθέτει απόψεις και να χτίζει γέφυρες επικοινωνίας αποτέλεσε τον «θεμέλιο λίθο» για την ενότητα του κλάδου σε διαφορετικές περιόδους. Η διαδρομή αυτή δεν ήταν μόνο μια πορεία τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά κυρίως μια διαδρομή ανθρώπων που πίστεψαν στο κοινό όραμα μιας ψηφιακής Ελλάδας.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο Στεφανόπουλο για την αφοσίωση, το ήθος και την ανεκτίμητη προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά του», αναφέρει η ΕΕΚΤ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιτροπή «Ελλάδα 2021»: Συνεργάζεται με την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας
Ειδήσεις

Επιτροπή «Ελλάδα 2021»: Συνεργάζεται με την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

Επενδύσεις 10 εκ. για να «πιάνει» το κινητό στο μετρό
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Επενδύσεις 10 εκ. για να «πιάνει» το κινητό στο μετρό

Κινητές Επικοινωνίες: Μειώσεις στις χρεώσεις μέχρι 48% από το 2010
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κινητές Επικοινωνίες: Μειώσεις στις χρεώσεις μέχρι 48% από το 2010

Αποκλειστικό: Στεφανόπουλος: Επιστροφή στην ανάπτυξη μέσω της ψηφιοποίησης της οικονομίας
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αποκλειστικό: Στεφανόπουλος: Επιστροφή στην ανάπτυξη μέσω της ψηφιοποίησης της οικονομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/06/2026 - 19:19

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νομίσματα
28/06/2026 - 19:00

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ειδήσεις
28/06/2026 - 18:29

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ