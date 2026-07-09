ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πρόοδος στην κυκλική οικονομία και 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
16:12 - 09 Ιουλ 2026

ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πρόοδος στην κυκλική οικονομία και 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κλιματική ουδετερότητα από τις λειτουργίες του, 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης και 100% βιώσιμη διαχείριση των ICT αποβλήτων του, ήταν μερικά μόνο από τα επιτεύγματα του Ομίλου ΟΤΕ το 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στη Συμπληρωματική Πληροφόρηση για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύει ο ΟΤΕ για 2η χρονιά, επιπλέον της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας λειτουργίας και του τρόπου με τον οποίο δημιουργούμε αξία. Μέσα από σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, υπεύθυνη χρήση πόρων και πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης, o Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει ενεργά, ώστε οι δυνατότητες της ψηφιακής εποχής να είναι προσβάσιμες σε όλους.» δήλωσε ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ.

Με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του στρατηγικής, ο Όμιλος ΟΤΕ επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δεσμεύσεων και δράσεων που εστιάζει σε τέσσερεις στρατηγικές προτεραιότητες, κοινές με εκείνες του Ομίλου Telekom: αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιακής συμπερίληψης, και προώθηση ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας.

Η πρόοδος του Ομίλου ΟΤΕ αποτυπώνεται σε μια σειρά επιτευγμάτων κατά το 2025. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας για τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές από τη λειτουργία του (πεδίο εφαρμογής 1 και 2) και η μείωση εκπομπών κατά 80.000 τόνους CO₂e σε σχέση με το 2017, που ισοδυναμεί με εκπομπές 60.000 νοικοκυριών. Οι εκπομπές που δεν ήταν δυνατόν να μειωθούν, αντισταθμίστηκαν με έργα δέσμευσης CO₂ υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες του Ομίλου προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το 2025, o Όμιλος ΟΤΕ επίσης βελτίωσε κατά περίπου 16% τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά όγκο μεταφερόμενων δεδομένων σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας περαιτέρω πρόοδο στην ενεργειακή αποδοτικότητα των δικτύων του.

Επίσης, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε τον εξηλεκτρισμό του στόλου του, διαθέτοντας 929 ηλεκτρικά οχήματα στο τέλος του 2025, που αντιστοιχούν στο 32% του συνολικού στόλου των εταιρειών του Ομίλου.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε και η πιστοποίηση LEED Platinum του ανακαινισμένου Διοικητικού Μεγάρου ΟΤΕ στην Αθήνα (στις αρχές του 2026), η υψηλότερη διάκριση του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος LEED για βιώσιμα κτίρια.

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε την 100% βιώσιμη διαχείριση των ICT αποβλήτων του από το τηλεπικοινωνιακό και εμπορικό δίκτυο, τα κτίρια και τα data centers. Επιπλέον, το 100% των own-branded CPEs (routers και tv decoders) που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν προς μίσθωση συσκευάστηκαν με βιώσιμα εναλλακτικά υλικά (χωρίς πλαστικό, με χαρτί με πιστοποίηση FSC). Παράλληλα, 25,5 t. ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ανακύκλωσης, ενώ μειώθηκε η χρήση χαρτιού κατά περίπου 9,2 εκατ. φύλλα σε σχέση με το 2020 και αποφεύχθηκε η χρήση 1,1 εκατ. τεμαχίων πλαστικών ειδών μίας χρήσης στα μεγάλα κτίρια.

Με όραμα μια ψηφιακή κοινωνία για όλους, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε να επενδύει σε δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης. Το 2025, 1,1 εκατ. άνθρωποι επωφελήθηκαν από δράσεις για ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία, ενώ η πρωτοβουλία για δωρεάν γρήγορη συνδεσιμότητα σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας ωφελεί περισσότερους από 23.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους
Ειδήσεις

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους

Στη Βουλή το όραμα της U Resort για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας
Ειδήσεις

Στη Βουλή το όραμα της U Resort για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 60.291 παιδιά το α΄ εξάμηνο 2026
Ειδήσεις

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 60.291 παιδιά το α΄ εξάμηνο 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom
Ανακοινώσεις

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom

Νεμπής: Το «σήμα» για AI-ready οικονομία - Βάση ανάπτυξης τα δίκτυα του ΟΤΕ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Νεμπής: Το «σήμα» για AI-ready οικονομία - Βάση ανάπτυξης τα δίκτυα του ΟΤΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:24

Bloomberg: «Made in Europe» και στις δημόσιες συμβάσεις - Προβάδισμα στους ευρωπαϊκούς προμηθευτές

Πολιτική
09/07/2026 - 16:23

Γερουλάνος: Γιατί να αποφασίζει η Βουλή για το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας;

Οικονομία
09/07/2026 - 16:20

Παπαθανάσης: Η προγραμματική περίοδος 2028-2034 μπορεί να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/07/2026 - 16:12

ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πρόοδος στην κυκλική οικονομία και 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:08

Στη Βουλή το όραμα της U Resort για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:07

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:57

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 60.291 παιδιά το α΄ εξάμηνο 2026

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:55

Ψηφιακό ευρώ: «Ναι» από το Ευρωκοινοβούλιο – Οι βασικές εγγυήσεις και το χρονοδιάγραμμα έως το 2029

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:40

Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο, μετά από 20 χρόνια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/07/2026 - 15:35

To DS N°7 αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη μοναδική εμπειρία ταξιδιού First Class

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:34

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
09/07/2026 - 15:24

Διαμαντοπούλου: Η χώρα μας να συμμετάσχει στην πρώτη γραμμή της νατοϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Πολιτική
09/07/2026 - 15:18

Σκληρή γλώσσα Ν. Παπανδρέου κατά ακροδεξιών για το ψηφιακό ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 15:05

Alpha Bank: Ενισχύει τη συνεργασία της με την ElevenLabs για ταχύτερη εξυπηρέτηση στα ψηφιακά κανάλια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:56

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο λόγω τεχνικού προβλήματος

Magazino
09/07/2026 - 14:54

Το 80% των Ελλήνων «πνίγεται» από την υπερπληροφόρηση – Ψηλά η αξιοπιστία του Ειδικού Τύπου

Πολιτική
09/07/2026 - 14:44

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:35

Μέτσολα: Διάλογος και διπλωματία η λύση στα ανοιχτά ζητήματα Ελλάδας–Τουρκίας

Γιώργος Ραυτόπουλος
09/07/2026 - 14:32

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 14:26

Μυτιληναίος και Τσάκος συνδυάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την αποθήκευση

Αυτοδιοίκηση
09/07/2026 - 14:17

Δήμος Αθηναίων: Έκλεισε ο Ξενώνας Φιλοξενίας άστεγων χρηστών παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 14:12

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 14:07

Η Πειραιώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού ελαιόλαδου

Περιβάλλον
09/07/2026 - 14:01

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

Οικονομία
09/07/2026 - 13:59

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών

Ανεμοδείκτης
09/07/2026 - 13:57

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 13:53

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

Business Facts
09/07/2026 - 13:50

Ποιοι είναι οι 5 πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων στον κόσμο

Υγεία
09/07/2026 - 13:49

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας

Νομίσματα
09/07/2026 - 13:45

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ