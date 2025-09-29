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Τραμπ: Επανέλαβε την απειλή για επιβολή δασμών 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ
Ειδήσεις
16:28 - 29 Σεπ 2025

Τραμπ: Επανέλαβε την απειλή για επιβολή δασμών 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την απειλή του να επιβάλει δασμούς στις ταινίες που παράγονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από άλλες χώρες, σαν να κλέβουν «καραμέλα από ένα μωρό». Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Επομένως, προκειμένου να λύσω αυτό το μακροχρόνιο, ατέρμονο πρόβλημα, θα επιβάλω δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Δεν είναι σαφές τι αναζωπύρωσε την προκήρυξη, αλλά ο Τραμπ έκανε μια παρόμοια δήλωση το Μάιο, επειδή θεώρησε τις ξένες παραγωγές «απειλή για την εθνική ασφάλεια» της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, προσθέτοντας ότι όχι μόνο προσελκύουν κινηματογραφιστές σε άλλες αγορές, αλλά και φέρνουν «μηνύματα και προπαγάνδα» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο πρόεδρος είχε την εξουσία να θεσπίσει τέτοιο δασμό ή πώς θα εφαρμοζόταν.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 16:28
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