ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος Qualco: Συνεχίζει τη στρατηγική πορεία ανάπτυξης με τη σύσταση της Qualco Technology A.E.
Επιχειρήσεις
12:03 - 06 Νοε 2025

Όμιλος Qualco: Συνεχίζει τη στρατηγική πορεία ανάπτυξης με τη σύσταση της Qualco Technology A.E.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον στρατηγικό διαχωρισμό της Qualco Technology Α.Ε. ως ξεχωριστής εταιρικής οντότητας που θα παραμείνει 100% θυγατρική του οργανισμού, προχωρά ο όμιλος Qualco.

Με βάση ανακοίνωση, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού του σχεδίου, με στόχο τη μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας, την ισχυροποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης και την αποτελεσματική απλοποίηση της οργανωτικής δομής.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την αμετάκλητη δέσμευση του ομίλου στις αρχές της απόλυτης διαφάνειας και της άριστης εταιρικής διακυβέρνησης. Το νέο εταιρικό σχήμα θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του τομέα Λογισμικού και Τεχνολογίας, δημιουργώντας την ευελιξία που απαιτείται για τη διαμόρφωση μελλοντικών στρατηγικών συνεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ισχυρή Αναπτυξιακή Προοπτική

Ο διαχωρισμός της Qualco Technology Α.Ε. αποτελεί στρατηγική κίνηση υψίστης σημασίας που ανοίγει νέους ορίζοντες ανάπτυξης. Η ενέργεια αυτή δε συνιστά είσοδο σε νέο τομέα δραστηριότητας, αλλά αντιθέτως αναβαθμίζει δυναμικά τον πυλώνα Λογισμικού και Τεχνολογίας, ενισχύοντας την ευελιξία, την αποδοτικότητα και τις προοπτικές επιτάχυνσης της ανάπτυξης. Οι στρατηγικοί στόχοι του ομίλου Qualco περιλαμβάνουν:

  • Επιταχυνόμενη διεθνή επέκταση μέσω δυναμικής οργανικής ανάπτυξης και στοχευμένων εξαγορών υψηλής αξίας
  • Προώθηση στρατηγικών συμμαχιών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και θα επιταχύνουν τη διεθνοποίηση του ομίλου
  • Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και απόλυτη διαφάνεια στη διάρθρωση κεφαλαίων, με άμεσα οφέλη για τους μετόχους
  • Αναβάθμιση του επιχειρησιακού προγραμματισμού και της παρακολούθησης έργων, ώστε να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και να ενισχυθούν τα περιθώρια κέρδους

Συνέχεια της Επιτυχημένης Πορείας Μετασχηματισμού

Η ίδρυση της Qualco Technology Α.Ε. έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς στρατηγικών πρωτοβουλιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία. Πιο συγκεκριμένα:

Τον Δεκέμβριο του 2024 ολοκληρώθηκε η απόσχιση της Qualco Intelligent Finance, δημιουργώντας έναν πιο ευέλικτο και αποδοτικό πυλώνα Πλατφορμών ως Υπηρεσία (Platforms-as-a-Service). Η δημιουργία της στρατηγικής κοινοπραξίας με τη ΔΕΗ (75% Qualco – 25% ΔΕΗ) ήδη ανοίγει νέες προοπτικές αξιοποίησης τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ιδρύθηκε η Quento, ο νέος βραχίονας ICT του ομίλου, που έχει ήδη αναλάβει και υλοποιεί έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, αυτοματισμών και κυβερνοασφάλειας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Παράλληλα, ιδρύθηκε η ελληνική μητρική εταιρεία του ομίλου, με στόχο την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η μεταφορά της έδρας από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα ενίσχυσε περαιτέρω την εταιρική ταυτότητα και την αξιοπιστία του. Τα έκτακτα έξοδα που προέκυψαν από αυτήν την ενέργεια (one-off) επηρέασαν αποκλειστικά την κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου 2025 και δεν επαναλαμβάνονται.

Ομαλή Υλοποίηση Χωρίς Ουσιώδη Επιβάρυνση

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η τρέχουσα ενέργεια διαχωρισμού της Qualco Technology Α.Ε. δε θα επιφέρει σημαντικά έξοδα, επιτρέποντας τη συνέχιση της κερδοφόρου πορείας του ομίλου.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία, δημοσιεύθηκαν συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2024 για το συγκεκριμένο επιχειρηματικό τμήμα στο ΓΕΜΗ. Η δημοσίευση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας και συμμόρφωσης και δεν αντικατοπτρίζει τα ενοποιημένα αποτελέσματα ή τις μελλοντικές επιδόσεις του ομίλου, τα οποία θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται μέσω των τακτικών οικονομικών ανακοινώσεων.

Ο όμιλος Qualco προχωρά με σταθερά βήματα στην απλοποίηση της εταιρικής του δομής, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό, ευέλικτο και αποδοτικό θεσμικό πλαίσιο που θα καταστήσει δυνατή την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την αύξηση της μετοχικής αξίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 12:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγική συνεργασία Qualco, Cenobe, Mysten Labs και xMoney για ενιαίες ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Επιχειρήσεις

Στρατηγική συνεργασία Qualco, Cenobe, Mysten Labs και xMoney για ενιαίες ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η Qualco Technology λανσάρει νέα σουίτα λογισμικού Agentic AI που μετατρέπει τα δεδομένα σε επιχειρησιακή δράση σε πραγματικό χρόνο
Επιχειρήσεις

Η Qualco Technology λανσάρει νέα σουίτα λογισμικού Agentic AI που μετατρέπει τα δεδομένα σε επιχειρησιακή δράση σε πραγματικό χρόνο

Ο όμιλος Qualco επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη κατά το πρώτο έτος ως εισηγμένη εταιρεία
Ανακοινώσεις

Ο όμιλος Qualco επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη κατά το πρώτο έτος ως εισηγμένη εταιρεία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Qualco Intelligent Finance ανακοινώνουν νέο Δείκτη Οικονομικού Κλίματος για την Ελλάδα
Οικονομία

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Qualco Intelligent Finance ανακοινώνουν νέο Δείκτη Οικονομικού Κλίματος για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:52

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

Πολιτική
19/05/2026 - 12:56

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

Τεχνολογία
19/05/2026 - 12:48

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:47

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Πολιτική
19/05/2026 - 12:39

Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Μανιάτης: Να διερευνηθεί αν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 12:30

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Κυριακής Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ