Ένοπλη επίθεση και κατάληψη του δεξαμενόπλοιου Hellas Aphrodite από Σομαλούς πειρατές στον Ινδικό Ωκεανό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 549 ναυτικά μίλια ανατολικά νοτιοανατολικά του Hobyo στη Σομαλία, πολύ πέρα από τα όρια της παραδοσιακής «ζώνης υψηλού κινδύνου».

Σύμφωνα με τις εταιρείες ασφάλειας Vanguard Tech και Ambrey, το δεξαμενόπλοιο των 50.000 dwt, το οποίο ταξίδευε από το Sikka της Ινδίας προς το Durban της Νότιας Αφρικής, δέχθηκε πυρά από ταχύπλοο που φέρεται να είχε απονηωθεί από μητρικό πλοίο με σημαία του Ιράν, το Issamohahmdi.

Το συγκεκριμένο πλοίο έχει καταγραφεί ως «πειρατικά ακινητοποιημένο» τις τελευταίες εβδομάδες και συνδέεται με τρία προηγούμενα περιστατικά στα ανοικτά της Σομαλίας.

Οι πειρατές άνοιξαν πυρ κατά την προσέγγιση και στη συνέχεια ανέβηκαν στο Hellas Aphrodite, το οποίο δεν διέθετε ένοπλη ομάδα ασφαλείας. Το πλοίο καταγράφηκε να αλλάζει πορεία και ταχύτητα στις 06:44 UTC, περίπου 546 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Σομαλίας. Ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο, που βρισκόταν σε σχετική απόσταση, απομακρύνθηκε από την περιοχή αμέσως μετά την επίθεση.

Το περιστατικό έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την επίθεση στο Stolt Sagaland, χημικό δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Καϊμάν και διαχείριση από τη Stolt Tankers. Εκεί, τέσσερις ένοπλοι σε ταχύπλοο άνοιξαν πυρ, αλλά απωθήθηκαν από την ένοπλη ομάδα ασφαλείας του πλοίου.

Η επιχείρηση EU NAVFOR Atalanta έχει αυξήσει το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι οργανωμένη ομάδα πειρατών που επιχειρεί από το υπό ιρανική σημαία κατασχεθέν dhow παραμένει ενεργή στον κεντρικό Ινδικό Ωκεανό.

Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας καλούν τα εμπορικά πλοία να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας BMP5 και να διατηρούν υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς υπάρχει «ρεαλιστική πιθανότητα νέων ύποπτων προσεγγίσεων».

Η κατάληψη του Hellas Aphrodite αποτελεί σημαντική κλιμάκωση στη σταδιακή επανεμφάνιση της σομαλικής πειρατείας, με επιθέσεις που πλέον εκδηλώνονται σε αποστάσεις εκατοντάδων μιλίων από την ακτή, σε ύδατα που είχαν παραμείνει σχετικά ήρεμα τα τελευταία πέντε χρόνια.