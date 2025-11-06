ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένοπλη επίθεση και κατάληψη του δεξαμενόπλοιου Hellas Aphrodite από Σομαλούς πειρατές στον Ινδικό Ωκεανό
Ναυτιλία
12:15 - 06 Νοε 2025

Ένοπλη επίθεση και κατάληψη του δεξαμενόπλοιου Hellas Aphrodite από Σομαλούς πειρατές στον Ινδικό Ωκεανό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σομαλοί πειρατές επιτέθηκαν και επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite, με σημαία Μάλτας, διαχειριστής του οποίου είναι η Latsco Marine Management Inc.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 549 ναυτικά μίλια ανατολικά νοτιοανατολικά του Hobyo στη Σομαλία, πολύ πέρα από τα όρια της παραδοσιακής «ζώνης υψηλού κινδύνου».

Σύμφωνα με τις εταιρείες ασφάλειας Vanguard Tech και Ambrey, το δεξαμενόπλοιο των 50.000 dwt, το οποίο ταξίδευε από το Sikka της Ινδίας προς το Durban της Νότιας Αφρικής, δέχθηκε πυρά από ταχύπλοο που φέρεται να είχε απονηωθεί από μητρικό πλοίο με σημαία του Ιράν, το Issamohahmdi.

Το συγκεκριμένο πλοίο έχει καταγραφεί ως «πειρατικά ακινητοποιημένο» τις τελευταίες εβδομάδες και συνδέεται με τρία προηγούμενα περιστατικά στα ανοικτά της Σομαλίας.

Οι πειρατές άνοιξαν πυρ κατά την προσέγγιση και στη συνέχεια ανέβηκαν στο Hellas Aphrodite, το οποίο δεν διέθετε ένοπλη ομάδα ασφαλείας. Το πλοίο καταγράφηκε να αλλάζει πορεία και ταχύτητα στις 06:44 UTC, περίπου 546 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Σομαλίας. Ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο, που βρισκόταν σε σχετική απόσταση, απομακρύνθηκε από την περιοχή αμέσως μετά την επίθεση.

Το περιστατικό έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την επίθεση στο Stolt Sagaland, χημικό δεξαμενόπλοιο με σημαία Νήσων Καϊμάν και διαχείριση από τη Stolt Tankers. Εκεί, τέσσερις ένοπλοι σε ταχύπλοο άνοιξαν πυρ, αλλά απωθήθηκαν από την ένοπλη ομάδα ασφαλείας του πλοίου.

Η επιχείρηση EU NAVFOR Atalanta έχει αυξήσει το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι οργανωμένη ομάδα πειρατών που επιχειρεί από το υπό ιρανική σημαία κατασχεθέν dhow παραμένει ενεργή στον κεντρικό Ινδικό Ωκεανό.

Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας καλούν τα εμπορικά πλοία να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας BMP5 και να διατηρούν υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς υπάρχει «ρεαλιστική πιθανότητα νέων ύποπτων προσεγγίσεων».

Η κατάληψη του Hellas Aphrodite αποτελεί σημαντική κλιμάκωση στη σταδιακή επανεμφάνιση της σομαλικής πειρατείας, με επιθέσεις που πλέον εκδηλώνονται σε αποστάσεις εκατοντάδων μιλίων από την ακτή, σε ύδατα που είχαν παραμείνει σχετικά ήρεμα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 14:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σομαλία: Κίνδυνος λιμού για πρώτη φορά μετά το 2022 – 6 εκατ. άνθρωποι σε επισιτιστική κρίση
Ειδήσεις

Σομαλία: Κίνδυνος λιμού για πρώτη φορά μετά το 2022 – 6 εκατ. άνθρωποι σε επισιτιστική κρίση

Η Σομαλία επαναφέρει τη σημαία της στη θάλασσα μετά από τρεις δεκαετίες
Ναυτιλία

Η Σομαλία επαναφέρει τη σημαία της στη θάλασσα μετά από τρεις δεκαετίες

Βενεζουέλα: Ομόφωνη έγκριση του νόμου κατά της «πειρατείας»
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Ομόφωνη έγκριση του νόμου κατά της «πειρατείας»

Ακραίες δηλώσεις Τραμπ κατά Σομαλών: Λάθος αν συνεχίσουμε να βάζουμε σκουπίδια στη χώρα μας
Ειδήσεις

Ακραίες δηλώσεις Τραμπ κατά Σομαλών: Λάθος αν συνεχίσουμε να βάζουμε σκουπίδια στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 14:04

Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά ανοιχτός για συγκλίσεις στο μέλλον

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:52

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

Πολιτική
19/05/2026 - 12:56

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

Τεχνολογία
19/05/2026 - 12:48

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:47

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Πολιτική
19/05/2026 - 12:39

Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Μανιάτης: Να διερευνηθεί αν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 12:30

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Κυριακής Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ