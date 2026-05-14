BioNTech: Η πτώση της υπερδύναμης της πανδημίας

Μείωση της ζήτησης, αναδιάρθρωση, αποχώρηση των ιδρυτών της. Η πρωτοπόρος στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού βυθίζεται σε κρίση. Αβέβαιο το μέλλον της BioNTech, που πλέον εστιάζει στον καρκίνο.

Πριν από έξι χρόνια, μια σχεδόν άγνωστη γερμανική φαρμακευτική εταιρεία ανέπτυξε το πρώτο εγκεκριμένο εμβόλιο mRNA κατά της COVID-19 και άλλαξε την πορεία μιας παγκόσμιας πανδημίας. Η BioNTech, η οποία είχε αφιερώσει πάνω από μια δεκαετία στην ανάπτυξη mRNA για καρκίνο με μικρό εμπορικό ενδιαφέρον, συνεργάστηκε με την Pfizer για να κυκλοφορήσει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού Comirnaty σε χρόνο ρεκόρ, ωθώντας την εταιρεία και τους ιδρυτές της σε παγκόσμια φήμη.

Σήμερα, ωστόσο, όπως επισημαίνει η DW, η βιοτεχνολογική εταιρεία με έδρα το Μάιντς αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση, σχεδιάζοντας να κλείσει μονάδες παραγωγής στη Γερμανία και τη Σιγκαπούρη, μειώνοντας το κόστος μετά από καθαρές τριμηνιαίες ζημίες 532 εκατομμυρίων ευρώ και προετοιμάζοντας την αποχώρηση των οραματιστών ιδρυτών της, Ουγκούρ Σαχίν και Οζλέμ Τουρετσί. Συνολικά, αναμένεται να χαθούν περίπου 1.860 θέσεις εργασίας.

Από την ακμή στην παρακμή

Οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι τα προβλήματα της BioNTech πηγάζουν από το προβλέψιμο τέλος ενός προσωρινού απροσδόκητου κέρδους λόγω της πανδημίας, το οποίο παρείχε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα από τα τέλη του 2020.

Αυτό, σε συνδυασμό με τον υψηλού κινδύνου χαρακτήρα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της βιοτεχνολογίας και τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα της Γερμανίας – υψηλό κόστος εργασίας και ενέργειας μαζί με τη γραφειοκρατία – αποκάλυψε πόσο επικίνδυνο είναι να βασίζεται κανείς σε ένα μόνο επιτυχημένο προϊόν.

Η εταιρεία «αναμένει χαμηλότερα έσοδα από τα εμβόλια κατά της COVID-19 σε σύγκριση με το 2025, λόγω των μειώσεων τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών». Οι αναλυτές λένε ότι η εταιρεία δημιούργησε υπερβολικά μεγάλη παραγωγική ικανότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τώρα αντιμετωπίζει αδρανείς μονάδες. Ως αποτέλεσμα, η BioNTech αναφέρει ότι θα μεταφέρει την παραγωγή που σχετίζεται με τον κορωνοϊό στην Pfizer.

Η εταιρεία επωφελήθηκε επίσης από κρατική στήριξη στη Γερμανία ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τόσο για την έρευνα κατά του καρκίνου όσο και για την επιτάχυνση του προγράμματος εμβολίων της.

Η διαμάχη με την CureVac

Η εταιρεία προκάλεσε επίσης διαμάχη για την εξαγορά της ανταγωνίστριας CureVac ύψους 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2025. Η CureVac είχε αναπτύξει το δικό της εμβόλιο για τον κορωνοϊό, το οποίο έδειξε χαμηλή αποτελεσματικότητα και εγκαταλείφθηκε. Αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να μηνύσει την BioNTech και την Pfizer το 2022, ισχυριζόμενη ότι το εμβόλιο της Comirnaty παραβίαζε πολλά από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας mRNA της. Εξαγοράζοντας τον ανταγωνιστή της και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του, η BioNTech μπόρεσε να τερματίσει όλες τις δικαστικές διαμάχες.

Ωστόσο, όταν η BioNTech ανακοίνωσε αναδιάρθρωση και κλείσιμο μονάδων παραγωγής, το πρώην εργοστάσιο της CureVac στο Τύμπινγκεν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπόρις Πάλμερ, δήλωσε ότι το κλείσιμο του εργοστασίου ήταν ένα «βαρύ πλήγμα» για τους «πολλούς άκρως εξειδικευμένους υπαλλήλους που στήριξαν την CureVac εδώ και χρόνια». Το συνδικάτο IG BCE επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε ως «βραχυπρόθεσμους οικονομικούς λόγους που θα έβλαπταν την ανθεκτικότητα του βιοτεχνολογικού κόμβου της Γερμανίας», ενώ το τοπικό εμπορικό επιμελητήριο προειδοποίησε ότι «η τεχνολογική τεχνογνωσία με τη μορφή έξυπνων μυαλών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης θα χαθεί», εξαιτίας του κλεισίματος του εργοστασίου.

Μέλλον χωρίς τους οραματιστές της

Οι Σαχίν και Τουρετσί, οι οποίοι τον Μάρτιο ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους μέχρι το τέλος του 2026 για να ιδρύσουν μια νέα βιοτεχνολογική εταιρεία, δεν ήταν απλώς οι ιδρυτές της BioNTech, αλλά και η κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία της.

Οι μετοχές της BioNTech σημείωσαν πτώση περίπου 18% μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του, με την Leerink Partners, μια επενδυτική τράπεζα με έδρα τη Βοστώνη που επικεντρώνεται στην υγειονομική περίθαλψη, να αναρωτιέται αν η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει το καινοτόμο πλεονέκτημά της χωρίς αυτούς.

Η BioNTech στρέφει πλέον την προσοχή της σε θεραπείες καρκίνου σε προχωρημένο στάδιο. Αυτό περιλαμβάνει νέες θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα και άλλους καρκίνους. Ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος Σαχίν δήλωσε ότι η BioNTech «θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην επιτάχυνση των βασικών στρατηγικών μας προγραμμάτων, καθώς παραμένουμε σταθεροί στο όραμά μας να μετατρέψουμε την επιστήμη μας σε επιβίωση για τους ασθενείς που ζουν με καρκίνο».