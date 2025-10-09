Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

H Changan Automobile, ανακοινώνει την επίσημη παρουσίαση των νέων ηλεκτρικών μοντέλων SUV CHANGAN Deepal S07 & SUV CHANGAN Deepal S05 στην Ελληνική αγορά, σε συνεργασία με τον επίσημο εισαγωγέα της χώρας, την CHANGAN HELLAS (μέλος του Ομίλου AUTOHELLAS)

Με 163 χρόνια βιομηχανικής κληρονομιάς και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στην κατασκευή αυτοκινήτων, η Changan Automobile εξελίχθηκε από πρωτοπόρος της σύγχρονης κινέζικης βιομηχανίας σε μια παγκόσμια ευρείας αποδοχής μάρκα αυτοκινήτων. Σήμερα, η Changan λειτουργεί 21 κέντρα παραγωγής και 39 εργοστάσια παγκοσμίως, εξυπηρετώντας έξι μεγάλες περιφερειακές αγορές με εξαγωγές σε 103 χώρες. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 145.000 ανθρώπους και υποστηρίζει πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε όλη την εργασιακή αλυσίδα.

Changan Deepal S07

Η νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης για την ελληνική αγορά

Το Changan Deepal S07 αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας γενιάς ηλεκτρικών SUV της Changan και σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς σε ένα πιο έξυπνο, συνδεδεμένο και βιώσιμο μέλλον κινητικότητας.

Συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής και πραγματική οδηγική απόλαυση, αποτελώντας τον ιδανικό πρεσβευτή της Changan Hellas στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV. Με δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, το S07 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα premium, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Τεχνολογία & καινοτομίες

Το Deepal S07 βασίζεται στην πλατφόρμα SDA (Smart Digital Architecture) της Changan — μια έξυπνη, software-defined αρχιτεκτονική που επιτρέπει συνεχείς αναβαθμίσεις over-the-air (OTA), βελτιώνοντας λειτουργίες οδήγησης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό BEV, εξοπλισμένο με μπαταρία συνολικκής χωρητικότητας 79,97kWh τελευταίας γενιάς, που προσφέρει έως 475 km αυτονομία WLTP και εξαιρετική θερμική σταθερότητα.

Το ενιαίο σύστημα ηλεκτροκίνησης 7 σε 1 της Changan ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, το κιβώτιο, τον inverter και πέντε ακόμη βασικές μονάδες σε μία συμπαγή δομή, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, αξιοπιστία και κορυφαίες επιδόσεις.



Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 160 kW (218 PS) και 320 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7.9 δευτερόλεπτα.

Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW, με δυνατότητα αναπλήρωσης 30%–80% σε λιγότερο από 35 λεπτά, και onboard charger AC 11 kW.

Συστήματα Ευφυούς Οδήγησης

Ενσωματώνει την Huawei Qiankun ADS SE πλατφόρμα υποβοήθησης οδηγού, με λειτουργίες: NCA (Navigation Cruise Assist) για ημιαυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους με αυτόματες αλλαγές λωρίδας , Urban Lane Change & Traffic Jam Assist για κίνηση σε πυκνή κυκλοφορία, 360° Surround View & Intelligent Cockpit Monitoring .





πλατφόρμα υποβοήθησης οδηγού, με λειτουργίες: Διαθέτει προηγμένο σύστημα αυτόματης πέδησης (AEB), Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, και Driver Monitoring System με ανίχνευση κόπωσης.

Σχεδίαση & Εσωτερικό

Η σχεδίαση του Deepal S07 ακολουθεί τη φιλοσοφία “Symbiotic Aesthetics” , με καμπυλωτές γραμμές coupe-SUV , φωτιστική υπογραφή LED και απόλυτα αεροδυναμική σιλουέτα (Cd 0.26) .

ακολουθεί τη φιλοσοφία , με , και . Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από minimal cockpit , premium υλικά , και εργονομική διάταξη εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία “Driver First”.

, , και εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία “Driver First”. Ενσωματώνει AR Head-Up Display (HUD) , 15,6″ κεντρική οθόνη αφής , 12,3″ ψηφιακό πίνακα οργάνων , και αντίστροφη προβολή πληροφοριών για τον συνοδηγό.

, , , και για τον συνοδηγό. Διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με αερισμό, θέρμανση και λειτουργία μνήμης, καθώς και ενσύρματη και ασύρματη φόρτιση κινητών.

Άνεση, Ασφάλεια & Συνδεσιμότητα

Εφοδιασμένο με το SDA Smart Cockpit , το S07 προσφέρει έξυπνη φωνητική υποβοήθηση AI , ενσωματωμένη πλοήγηση , και προσωποποιημένο περιβάλλον οδήγησης .

, το S07 προσφέρει , , και . Η συνδεσιμότητα βασίζεται σε 5G module , με over-the-air (OTA) αναβαθμίσεις , Car-to-Home και Car-to-Cloud λειτουργίες.

, με , και λειτουργίες. Στα στοιχεία ασφάλειας περιλαμβάνονται 9 αερόσακοι, ενισχυμένο πλαίσιο αλουμινίου και υψηλής αντοχής χάλυβα, καθώς και ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών μέσω AI Vision.

Το όραμα & η θέση στην αγορά

Η κυκλοφορία του Deepal S07 σηματοδοτεί τη στρατηγική επέκταση της Changan στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, με στόχο να προσφέρει ποιοτικά, τεχνολογικά προηγμένα και βιώσιμα ηλεκτρικά οχήματα.

Το S07 έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις ανάγκες του ευρωπαϊκού οδηγού, συνδυάζοντας εργονομία, τεχνολογία αιχμής και ασφάλεια σε ένα ολοκληρωμένο SUV νέας γενιάς.

Διαθεσιμότητα & τιμές στην Ελλάδα

Η διάθεση στην Ελλάδα ξεκινά με την κορυφαία έκδοση ULTRA, η οποία συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, προηγμένες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας.

Το CHANGAN DEEPAL S07, μετην έκδοση ULTRA ξεχωρίζει για την ιδιαίτερα ανταγωνιστική του σχέση value for money, συνδυάζοντας premium εξοπλισμό με προσιτό κόστος για την κατηγορία. Σε συνδυασμό με το EV Bonus της Changan Hellas και την κρατική επιδότηση, η απόκτησή της γίνεται πιο προσιτή από ποτέ.

CHANGAN DEEPAL S07 ULTRA RWD ULTRA ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 44.990€ EV BONUS -3.400€ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ -3.000€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 38.590€

CHANGAN DEEPAL S05 -





Το έξυπνο e-SUV της CHANGAN δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο. Είναι η επιτομή της σύγχρονης κινητικότητας — όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον οδηγό, και η απόλαυση γίνεται καθημερινότητα.

Η CHANGAN HELLAS παρουσιάζει το νέο της ηλεκτρικό SUV, φέρνοντας μια επανάσταση στην ηλεκτροκίνηση με τον απόλυτο συνδυασμό τεχνολογίας, σχεδιασμού και οδηγικής απόλαυσης. Με το σύνθημα «Fun should be easy», η CHANGAN αποδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί – και πρέπει – να είναι απλή, ευχάριστη και προσιτή στην καθημερινότητα.

Διαθεσιμότητα & τιμές στην Ελλάδα

Η τιμή εκκίνησης του DEEPAL S05 στην ελληνική αγορά είναι 32.990€, συνδυάζοντας την προωθητική ενέργεια Changan EV Bonus, 2.000 και την κρατική επιδότηση των 3.000€

Το Changan DEEPAL S05 διατίθεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Max και Ultra, ενώ στην κορυφαία, τετρακίνητη έκδοσή του αποδίδει 435 ίππους.

Με εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 έτη ή 200.000 χλμ. Και εγγύηση οχήματος 7 έτη ή 160.000χλμ, η CHANGAN εγγυάται ότι καλύπτει την κάθε ανάγκη χρήσης. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι προσφέρεται δωρεάν Οδική βοήθεια για 7 έτη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι και τα 2 μοντέλα της CHANGAN, είναι άμεσα διαθέσιμα με τις πρώτες παραδόσεις σε πελάτες να ξεκινούν μες τον Οκτώβριο.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το 1ο Exclusive Store της Changan στην Ελλάδα, λειτουργεί ήδη στην Λεωφόρο Κηφισίας 292 στο Χαλάνδρι, μέχρι τέλους του χρόνου θα λειτουργήσουν άλλα 2 καταστήματα στην Αττική (Περιστέρι & Αργυρούπολη) και σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλεο, Λάρισα και Ιωάννινα μέχρι τέλους του χρόνου.

Η παρουσία της CHANGAN στην ελληνική αγορά υποστηρίζεται από πλήρες δίκτυο after sales και εξειδικευμένο service, διασφαλίζοντας την εμπειρία και αξιοπιστία που συνοδεύουν τη μάρκα CHANGAN.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Changan Hellas, ενισχύει ακόμα περισσότερο την είσοδό της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας έξυπνους και ευέλικτους τρόπους απόκτησης των αυτοκινήτων της, ενώ ταυτόχρονα τα “συνοδεύει” με υπηρεσίες φόρτισης, κάνοντας την χρήση τους όσο πιο ξέγνοιαστη γίνεται.

Πιο συγκεκριμένα:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “CHANGAN EV Plus”

Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Changan EV Plus” ενσωματώνεται η κρατική επιδότηση των 3.000€ στην τιμή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου τη στιγμή της αγοράς του από τον πελάτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η μηνιαία δόση. Για την πληρωμή των 3.000€ δημιουργείται μια δόση “Βalloon” τον 12ο μήνα, που θα είναι άτοκη.