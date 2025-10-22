Continental: Νέο ελαστικό αστικού λεωφορείου Conti Urban HA 5 NXT

Η Continental λανσάρει το νέο ελαστικό αστικού λεωφορείου Conti Urban HA 5 NXT στην κορυφαία εμπορική έκθεση Busworld Europe στις Βρυξέλλες. Το Conti Urban HA 5 NXT είναι το πιο προηγμένο ελαστικό αστικού λεωφορείου του κατασκευαστή μέχρι σήμερα: έως και 60% των υλικών που χρησιμοποιούνται είναι ανανεώσιμα, ανακυκλωμένα και πιστοποιημένα κατά ISCC PLUS

Μειώνοντας την αντίσταση κύλισης κατά 25%, η Continental επιτρέπει στα ηλεκτρικά λεωφορεία να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να επεκτείνουν την αυτονομία τους έως και 15%. Ταυτόχρονα, ένα νέο μείγμα πέλματος προσφέρει έως και 15% υψηλότερη χιλιομετρική απόδοση σε σύγκριση με το Conti Urban HA 3, διατηρώντας παράλληλα την αποδεδειγμένη βαθμολογία κατηγορίας Β της ΕΕ για πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Η Continental τοποθετεί το νέο ελαστικό αστικών λεωφορείων στο επίκεντρο της παρουσίας της μάρκας της στην Busworld Europe στις Βρυξέλλες: «Αυτή η έκθεση αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο για την παρουσίαση του Conti Urban HA 5 NXT στους πελάτες μας που ασχολούνται με τους φορείς εκμετάλλευσης στόλων, τις εταιρείες μεταφορών, αλλά και το εμπορικό κοινό», λέει ο Leo Kolodziej, επικεφαλής του τμήματος ελαστικών αρχικού εξοπλισμού λεωφορείων και φορτηγών EMEA στην Continental. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι την έκθεση είδαν πάνω από 40.000 επισκέπτες από τις 4 έως τις 9 Οκτωβρίου 2025.

Με έως και 60% ανανεώσιμα, ανακυκλωμένα και πιστοποιημένα υλικά ISCC PLUS, το Conti Urban HA 5 NXT είναι ιδανικό για στόλους οχημάτων που αναζητούν μια αποτελεσματική λύση για τις απαιτήσεις της αστικής κυκλοφορίας.

Το Διεθνές Πιστοποιητικό Βιωσιμότητας και Άνθρακα (ISCC) ιδρύθηκε το 2010 ως μέρος μιας πρωτοβουλίας πολλαπλών ενδιαφερομένων και είναι ένα κορυφαίο παγκόσμιο σύστημα πιστοποίησης για την προώθηση μιας , βιώσιμης, απαλλαγμένης από την αποψίλωση των δασών και φιλικής προς το κλίμα αλυσίδας εφοδιασμού. Το πρότυπο ISCC PLUS υποστηρίζει ειδικά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και βιοοικονομία. Αυτό το νέο πρότυπο πιστοποίησης επιβεβαιώνει τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας εναλλακτικών πρώτων υλών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από την προέλευση έως τον τελικό χρήστη.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αρχή Eurostat, περίπου το 80% των Ευρωπαίων θα ζουν σε αστικά κέντρα έως το 2030. Αυτό καθιστά απαραίτητες τις λύσεις μεταφορών χαμηλού θορύβου και χαμηλών εκπομπών, καθώς και ψηφιακά συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη. Οι φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ και οι νέοι κανονισμοί ενισχύουν αυτήν την εξέλιξη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο λεωφορεία μηδενικών εκπομπών θα ταξινομούνται νέα από το 2030. Το 2024, το 50% όλων των νέων ταξινομημένων αστικών λεωφορείων στην ΕΕ ήταν ήδη οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ηλεκτρικά. (πηγή: DVV Media „Εναλλακτικές γραμμές κίνησης για αστικά λεωφορεία 2024“). Σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Σλοβενία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία και η Πορτογαλία, το ποσοστό αυτό ήταν 100%.

Το νέο ελαστικό αστικών λεωφορείων βοηθά τους διαχειριστές στόλων και τους κατασκευαστές οχημάτων να πληρούν τόσο τις περιβαλλοντικές όσο και τις λειτουργικές απαιτήσεις. «Οι πελάτες μας αναμένουν λύσεις που είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθές – τόσο στον αρχικό εξοπλισμό όσο και στον κλάδο της αντικατάστασης. Το Conti Urban HA 5 NXT ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες με μια ισορροπημένη ιδέα που συνδυάζει την επιλογή υλικών εξοικονόμησης πόρων, την υψηλή ενεργειακή απόδοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής», εξηγεί ο Kolodziej.

Hinnerk Kaiser, Επικεφαλής Ανάπτυξης Προϊόντων Ελαστικών Λεωφορείων και Φορτηγών EMEA στην Continental

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η περιεκτικότητα σε υλικά έως και 60% από ανανεώσιμες, ανακυκλωμένες και πιστοποιημένες πηγές ISCC . «Η πιστοποιημένη αξιολόγηση κύκλου ζωής δείχνει μείωση 11% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο Conti Urban HA 3», εξηγεί ο Kaiser. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται φυσικό καουτσούκ, ανακυκλωμένο συνθετικό καουτσούκ και καουτσούκ από μηχανικά επεξεργασμένα άχρηστα ελαστικά.

Το νέο ελαστικό ξεχωρίζει για τον κορυφαίο τεχνικό του σχεδιασμό: το πέλμα φέρει βελτιστοποιημένη αντίσταση κύλισης που αυξάνει την αυτονομία των λεωφορείων που τροφοδοτούνται με μπαταρία έως και 15 τοις εκατό. Ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός πέλματος μειώνει τον θόρυβο και πληροί την κατηγορία Α της ετικέτας της ΕΕ για εξωτερικό θόρυβο κύλισης. «Η ακουστική των ελαστικών είναι ιδιαίτερα σημαντική με τους αθόρυβους ηλεκτρικούς κινητήρες», εξηγεί ο Kaiser. Οι πυκνά διατεταγμένες εγκοπές εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσφυση, διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας και υψηλή απόδοση πέδησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα ηλεκτρικά λεωφορεία με σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Επιπλέον, το Conti Urban HA 5 NXT είναι εξοπλισμένο με την τελευταία γενιά αισθητήρων ελαστικών.