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Η BYD επαναπροσδιορίζει τα compact SUV με το ATTO 2 DM-i, με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:03 - 23 Οκτ 2025

Η BYD επαναπροσδιορίζει τα compact SUV με το ATTO 2 DM-i, με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM

Νίκος Λιβανός
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Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως, ανακοινώνει με υπερηφάνεια το νέο της μοντέλο για την Ευρώπη, εξοπλισμένο με την τεχνολογία Super Hybrid DM: το ATTO 2 DM-i, ένα επαναστατικό compact SUV που συνδυάζει την εμπειρία οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος με αυτονομία έως και 1.020 km

Με αποδεδειγμένη επιτυχία από το SEAL U DM-i, το plug-in hybrid με τις υψηλότερες πωλήσεις σε πολλές σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, η τεχνολογία Super Hybrid DM προσφέρει στο ATTO 2 DM-i τα εφόδια να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των compact SUV. Το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί έως και 90 km αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, επίδοση ασυναγώνιστη στην κατηγορία του. Το έξυπνο σύστημα μετάδοσης κίνησης (DM-i σημαίνει Dual Mode–intelligent, δηλαδή «διπλή λειτουργία – ευφυές») μεγιστοποιεί την απόδοση στις μεγαλύτερες διαδρομές, επιλέγοντας υβριδική λειτουργία όποτε απαιτείται.

Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης, το ATTO 2 DM-i μπορεί να διανύσει περισσότερα από 1.000 km, προσφέροντας σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία όχι μόνο από τα υβριδικά και mild-hybrid ανταγωνιστικά μοντέλα, αλλά και από τα συμβατικά SUV με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Δύο εκδόσεις του ATTO 2 DM-i θα είναι διαθέσιμες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως μέγεθος μπαταρίας, ηλεκτρική και συνολική αυτονομία, συνδυαστική ισχύ και επιδόσεις. Το μοντέλο θα διαθέτει διακριτικές σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις του ATTO 2, όπως μεγαλύτερη κεντρική εμπρός εισαγωγή αέρα, νέα διακοσμητικά στοιχεία στον εμπρός προφυλακτήρα, αφαίρεση των πλαϊνών αεραγωγών στα εμπρός φτερά και νέα λογότυπα στη θύρα του χώρου αποσκευών. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο σε ένα νέο εξωτερικό χρώμα, Midnight Blue, αποκλειστικά για την έκδοση DM-i (φωτογραφία).

Το BYD ATTO 2 DM-i κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στην εκδήλωση Fleet Europe Days στο Λουξεμβούργο, πριν παρουσιαστεί στα μέσα ενημέρωσης τον Νοέμβριο. Οι προ-παραγγελίες θα ξεκινήσουν σύντομα, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

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