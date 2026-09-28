QY Research: Η αγορά γαλλίου σε τροχιά διπλασιασμού έως το 2032 – Ο ρόλος της Metlen

Πρόσφατη έκθεση της QY Research σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς γαλλίου, ενός μετάλλου που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για κρίσιμες τεχνολογίες αιχμής αναδεικνύει τη σημάδια υποδομών παραγωγής όπως η αντίστοιχη της Metlen.

Σύμφωνα με την έκθεση, και σχετική ενημέρωση από τη Metlen, η αγορά γαλλίου εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 841 εκατ. δολάρια το 2025 και προβλέπεται να προσεγγίσει τα 1,8 δισ. δολάρια έως το 2032, καταγράφοντας υπερδιπλασιασμό της αξίας της μέσα στην επόμενη επταετία.

Η τάση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αυξανόμενη ζήτηση για ημιαγωγούς νιτριδίου του γαλλίου (GaN) και αρσενιούχου γαλλίου (GaAs), οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centres, τα δίκτυα 5G, τα ηλεκτρικά οχήματα και τα συστήματα ταχείας φόρτισης.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι η παγκόσμια προσφορά γαλλίου παραμένει περιορισμένη, καθώς η παραγωγή του συνδέεται κυρίως με τη διύλιση αλουμίνας και άλλες δευτερογενείς βιομηχανικές διαδικασίες, γεγονός που δυσκολεύει την ταχεία αύξηση της διαθέσιμης παραγωγής.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η προσπάθεια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής να αναπτύξουν εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους έναντι γεωπολιτικών και εμπορικών κινδύνων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έκθεση περιλαμβάνει αναφορά στη METLEN και στο έργο παραγωγής γαλλίου που αναπτύσσει η εταιρεία στην Ελλάδα.

Συνολικά, η έρευνα ενισχύει το αφήγημα του γαλλίου ως στρατηγικής πρώτης ύλης για την επόμενη γενιά τεχνολογιών και αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της Ευρώπης στη διαμόρφωση πιο διαφοροποιημένων και ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού.