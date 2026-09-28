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Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο
Ειδήσεις
11:35 - 28 Σεπ 2026

Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Reporter.gr Newsroom

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Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train στις 10:25, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια, οι οποίες είχαν διακοπεί εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου.  

Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται η κυκλοφορία των συρμών και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών να επανέλθουν σταδιακά στην κανονική τους λειτουργία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή

Νωρίτερα, στις 09:48, είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια, ενώ παράλληλα είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια, λόγω της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις, αλλά και τροποποιήσεις στην εκτέλεσή τους.

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