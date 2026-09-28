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Παγκόσμια ναυτιλία: Έσοδα 3,1 τρισ. δολαρίων μεταξύ 2021 και 2026
Ναυτιλία
11:26 - 28 Σεπ 2026

Παγκόσμια ναυτιλία: Έσοδα 3,1 τρισ. δολαρίων μεταξύ 2021 και 2026

Reporter.gr Newsroom

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Έσοδα ύψους περίπου 3,1 τρισ. δολαρίων έχει δημιουργήσει ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος την περίοδο 2021–2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα ο ναυτιλιακός οικονομολόγος Μάρτιν Στόπφορντ.

Το ποσό αφορά ακαθάριστα έσοδα και όχι καθαρά κέρδη. Δείχνει, ωστόσο, το μέγεθος της οικονομικής ισχύος που συγκεντρώθηκε στη ναυτιλία μέσα σε λίγα χρόνια και εξηγεί γιατί οι παραγγελίες νέων πλοίων επιταχύνθηκαν τόσο έντονα.

Όπως ανέφερε από αυτά τα έσοδα, περίπου 824 δισ. δολάρια, δηλαδή το 26%, έχουν δεσμευθεί για νέες ναυπηγήσεις. Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών φθάνει πλέον τα 550 εκατ. τόνους μεταφορικής ικανότητας, πλησιάζοντας τα μεγέθη της προηγούμενης μεγάλης ναυτιλιακής έκρηξης. Ο ετήσιος ρυθμός παραγγελιών, με βάση τα στοιχεία έως τον Ιούλιο, κινείται γύρω στα 275 εκατ. dwt.

Οι αριθμοί αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σε σύγκριση με τον κύκλο της δεκαετίας του 2000. Από το 2004 έως το 2008, τα έσοδα του κλάδου είχαν ανέλθει περίπου στα 2,2 τρισ. δολάρια και οι παραγγελίες νέων πλοίων στα 774 δισ. δολάρια. Ακολούθησε μια μακρά περίοδος υπερπροσφοράς και ασθενών ναύλων. Η ιστορία δεν πρόκειται αναγκαστικά να επαναληφθεί, αλλά το σημερινό μέγεθος των παραγγελιών καθιστά τον κίνδυνο πραγματικό.

Αυτό, πάντως, δεν είναι το μόνο ερώτημα που θέτει ο Στόπφορντ, ο οποίος επεσήμανε ότι η επενδυτική έξαρση εκδηλώθηκε περίπου οκτώ χρόνια νωρίτερα από το σενάριο ανανέωσης του στόλου που είχε διαμορφώσει το 2023.

Οι πλοιοκτήτες καλούνται έτσι να αποφασίσουν σήμερα για πλοία που θα δραστηριοποιούνται επί 25 ή 30 χρόνια, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για τα καύσιμα, τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τις μελλοντικές εμπορικές ροές.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 11:30
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