Δεν φταίει μόνο η ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα, είναι και ο Κλοπ σοσιαλδημοκράτης

Ο θρίαμβος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της επί της Γερμανίας (27/9) και μάλιστα επί γερμανικού εδάφους, προφανώς «πόνεσε» πολύ.

Με αυτήν την αφορμή η εφημερίδα Bild θυμήθηκε τα παλιά και χαρακτήρισε ποδοσφαιρικό νάνο την Ελλάδα, ξεχνώντας ίσως την ίδια στιγμή ότι με γερμανό προπονητή κάποτε η χώρα μας είχε κατακτήσει το Euro, αλλά αυτό είναι μία λεπτομέρεια του παρελθόντος.

Πέραν όμως των όσων η γνωστή λαϊκή, αλλά ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδα μπορεί να γράφει ή να μην γράφει, το πρωτοσέλιδό της «Ποδοσφαιρικός νάνος βάζει φρένο στον Κλοπ», είναι πιθανό να έχει και πολιτική διάσταση. Είναι γνωστό ότι ο διάσημος, δημοφιλής και επιτυχημένος γερμανός μάνατζερ είναι δηλωμένος οπαδός της Σοσιαλδημοκρατίας και κάτι τέτοια δεν τα πολυσυμπαθούν στην Bild…