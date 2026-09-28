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Δεν φταίει μόνο η ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα, είναι και ο Κλοπ σοσιαλδημοκράτης
Ανεμοδείκτης
12:05 - 28 Σεπ 2026

Δεν φταίει μόνο η ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα, είναι και ο Κλοπ σοσιαλδημοκράτης

Reporter.gr Newsroom

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Ο θρίαμβος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της επί της Γερμανίας (27/9) και μάλιστα επί γερμανικού εδάφους, προφανώς «πόνεσε» πολύ.

Με αυτήν την αφορμή η εφημερίδα Bild θυμήθηκε τα παλιά και χαρακτήρισε ποδοσφαιρικό νάνο την Ελλάδα, ξεχνώντας ίσως την ίδια στιγμή ότι με γερμανό προπονητή κάποτε η χώρα μας είχε κατακτήσει το Euro, αλλά αυτό είναι μία λεπτομέρεια του παρελθόντος.

Πέραν όμως των όσων η γνωστή λαϊκή, αλλά ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδα μπορεί να γράφει ή να μην γράφει, το πρωτοσέλιδό της «Ποδοσφαιρικός νάνος βάζει φρένο στον Κλοπ», είναι πιθανό να έχει και πολιτική διάσταση. Είναι γνωστό ότι ο διάσημος, δημοφιλής και επιτυχημένος γερμανός μάνατζερ είναι δηλωμένος οπαδός της Σοσιαλδημοκρατίας και κάτι τέτοια δεν τα πολυσυμπαθούν στην Bild…

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