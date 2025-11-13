Η General Tire Greece χαράζει νέους δρόμους περιπέτειας και αυθεντικής επικοινωνίας για το 2025–2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:58 - 13 Νοε 2025

Η General Tire Greece χαράζει νέους δρόμους περιπέτειας και αυθεντικής επικοινωνίας για το 2025–2026

Νίκος Λιβανός
  Η General Tire Greece, μέλος του Ομίλου Continental, εγκαινιάζει ένα νέο στρατηγικό κύκλο δράσεων με στόχο το engagement των καταναλωτών, για το διάστημα 2025–2026, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα και τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό που αγαπά την περιπέτεια, την οδήγηση και την ελευθερία της εξερεύνησης.

Μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσεων στα social media https://www.instagram.com/generaltiregreece/?hl=el & https://www.facebook.com/GeneralTireGR/ , συνεργασίες με διακεκριμένους δημιουργούς και experts στο off roading / overlandingκαι αυθεντικό content που αναδεικνύει την αξία της εμπειρίας πίσω από το τιμόνι, η General Tire εδραιώνει τη θέση της ως το brand που σε πάει παντού με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Facebook Contest “GT Roadtrip Map” (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2025)

Στον νέο διαδικτυακό διαγωνισμός, οι χρήστες προσκαλούνται να περιγράψουν το δικό τους ονειρικό roadtrip στην Ελλάδα, από το αγαπημένο τους σημείο εκκίνησης έως τον ιδανικό προορισμό, διεκδικώντας ένα πλήρες σετ ελαστικών General Tire για SUV ή 4x4. Η ενέργεια στοχεύει στη δημιουργία συναισθηματικού δεσμού με το brand, ενισχύοντας τη

συμμετοχή του κοινού και τη συλλογή αυθεντικού περιεχομένου γύρω από την έννοια της περιπέτειας.

Long-Term Facebook Contest “Valia Calda Expedition”

(Νοέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026)

Οκτώ νικητές θα συμμετάσχουν σε μια μοναδική off-road αποστολή στα βουνά της Βάλια Κάλντα, με 4x4 διαδρομές, πεζοπορία και εμπειρίες στη φύση. Η αποστολή θα γίνει με τη συνεργασία έμπειρης ομάδας διοργάνωσης off road διαδρομών, που θα συνδέσουν συμμετέχοντες και τη General Tire με την αυθεντική εμπειρία περιπέτειας και το συναίσθημα της ελευθερίας που προσφέρει η οδήγηση εκτός δρόμου.

Ετήσια συνεργασία με τον δημιουργό περιεχομένου Fotis Kafetsis (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2025)

Για 12 μήνες, ο δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου @kafetsis.a.fotis στο instagram

θα παρουσιάσει μέσα από 24 αναρτήσεις την αντοχή και την απόδοση των ελαστικών General Tire Grabber AT3 σε πραγματικές off-road συνθήκες sτην περιοχή του Εθνικού Δρυμού της Πίνδου, δημιουργώντας συνεχή και αυθεντική παρουσία του brand στο ψηφιακό κοινό.

Νέα διεθνής συνεργασία με το “The World Offroad” και τον Άκη Τεμπερίδη

Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος ενεργειών, η General Tire Greece ανακοινώνει με τη συνεργασία της με τον Άκη Τεμπερίδη και το διεθνές ταξιδιωτικό project “The World Offroad” — ένα από τα πιο γνωστά και αξιόπιστα ονόματα στο παγκόσμιο overlanding. Η ομάδα του The World Offroad εξοπλίστηκε με 6 ελαστικά General Tire Grabber AT3, για να συνεχίσει το ταξίδι της σε κάθε είδους έδαφος. Μέσα από μια σειρά βίντεο παρουσιάσεων στο Facebook, το κοινό θα γνωρίσει από πρώτο χέρι τις εξαιρετικές επιδόσεις, την ανθεκτικότητα και το πνεύμα περιπέτειας των ελαστικών General Tire.

Go Off Road with Stefanos

Τέλος, το 2025 -2026, θα αναβιώσει σε Facebook και Instagram η εξαιρετική σειρά 8 εκπαιδευτικών videos οδήγησης εκτός δρόμου, “Go Off Road with Stefanos”, με πρωταγωνιστή τον Στέφανο Αττάρτ, τον πρώτο Έλληνα πρωταθλητή με διεθνώς αναγνωρισμένες ικανότητες και γνώσεις και «γκουρού της τετρακίνησης» στην Ελλάδα.

Η φιλοσοφία πίσω από τη στρατηγική

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος μακροπρόθεσμης στρατηγικής που στοχεύει:

  • Στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αυθεντικής σχέσης του brand με το κοινό των SUV και 4x4.
  • Στην επέκταση της παρουσίας της General Tire στις πλατφόρμες του Facebook & Instagram.
  • Στη δημιουργία περιεχομένου υψηλής συναισθηματικής αξίας, με έμφαση στην εμπειρία, τη φύση και την ελευθερία της οδήγησης.

Grabber AT3

Οι περισσότερες από τις πιο πάνω δράσεις υλοποιούνται με το κορυφαίο ελαστικό GENERAL GRABBER AT3, το οποίο είναι ένα βραβευμένο M+S 50-50, all season ελαστικό, σχεδιασμένο για SUVs, ελαφρά επαγγελματικά και οχήματα εκτός δρόμου. Προσφέρει ιδανικό συνδυασμό εκτός δρόμου απόδοσης και ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με στιβαρή κατασκευή και «επιθετικό» look. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Grabber AT3 αναδείχθηκε ως το καλύτερο all-season ελαστικό για το 2024, από το έγκυρο γερμανικό περιοδικό promobil (τεύχος 11/24).

Δείτε τις σειρές ελαστικών GENERAL TIRE εδώ: https://www.generaltire-tyres.com/gr/el/car/

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 15:03
