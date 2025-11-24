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Η Volkswagen στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ένα Taigo στη μεγάλη Λαχειοφόρο του Οργανισμού
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22:14 - 24 Νοε 2025

Η Volkswagen στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ένα Taigo στη μεγάλη Λαχειοφόρο του Οργανισμού

Νίκος Λιβανός
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Η Volkswagen – Kosmocar Α.Ε. στηρίζει το έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας ένα Volkswagen Taigo στη φετινή μεγάλη Λαχειοφόρο Αγορά, συμβάλλοντας ενεργά στη συγκέντρωση πόρων που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.

Η Volkswagen – Kosmocar Α.Ε. στηρίζει το έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας ένα Volkswagen Taigo στη φετινή μεγάλη Λαχειοφόρο Αγορά, συμβάλλοντας ενεργά στη συγκέντρωση πόρων που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Volkswagen ενισχύει το συνολικό έργο του οργανισμού για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών, με τα έσοδα της φετινής Λαχειοφόρου να κατευθύνονται ειδικά στη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει τον κοινωνικό ρόλο της μάρκας και τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε φορείς που προσφέρουν καθημερινά πραγματικό και ουσιαστικό έργο.

Το Volkswagen Taigo, το compact SUV με crossover σχεδίαση, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αποτελεί ένα από τα κεντρικά δώρα της Λαχειοφόρου Αγοράς, ενισχύοντας την απήχηση και τη δυναμική της φετινής δράσης.

Δήλωση του κ. Αριστείδη Αραβανή, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Kosmocar A.E.

«Η συνεργασία με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” αποτελεί για εμάς μια βαθιά πράξη κοινωνικής ευθύνης. Στην Kosmocar πιστεύουμε ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων υπερβαίνει την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών· αφορά και τη συμβολή στη συνοχή και την πρόοδο της κοινωνίας. Η στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών μας και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο

Δήλωση του κ. Κώστα Γιαννόπουλου, Προέδρου του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Ευχαριστούμε τη Volkswagen και την Kosmocar για τη συμμετοχή της στη φετινή μας Λαχειοφόρο, που στόχο έχει την υποστήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι σημαντικό να έχουμε στο πλευρό μας επιχειρήσεις όπως η Volkswagen, που συμμετέχουν και στηρίζουν το έργο μας και την αδιάλειπτη προσπάθειά μας εδώ και 30 χρόνια, να είμαστε δίπλα σε όλους όσοι έχουν ανάγκη».

Οι λαχνοί της Λαχειοφόρου είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στο giatoxamogelo.gr και τηλεφωνικά στο 11040. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2026, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να στηρίξει έναν αξιόπιστο κοινωνικό φορέα και παράλληλα να διεκδικήσει σημαντικά δώρα.

Στηρίζοντας δράσεις με ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, η Volkswagen και η Kosmocar συνεχίζουν να επενδύουν σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη φροντίδα, τη στήριξη και την ευημερία των παιδιών και των οικογενειών σε όλη τη χώρα.

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