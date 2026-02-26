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Audi RS 5: 639 ίπποι, plug-in υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση νέας γενιάς
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:44 - 26 Φεβ 2026

Audi RS 5: 639 ίπποι, plug-in υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση νέας γενιάς

Νίκος Λιβανός
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Tο νέο Audi RS 5 σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τα μοντέλα RS. Για πρώτη φορά, η Audi Sport συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις με plug-in υβριδική τεχνολογία, δημιουργώντας ένα σύνολο 470 kW (639 PS) και 825 Nm ροπής.

Το αποτέλεσμα; Επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,6 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα με προαιρετικό εξοπλισμό (Audi Sport πακέτο) 285 km/h και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης έως 84 χιλιόμετρα (έως 87 km στην πόλη).

Πρόκειται για ένα RS που δεν κάνει συμβιβασμούς: προσφέρει εκρηκτική απόδοση στον ανοιχτό δρόμο, ακρίβεια σε ορεινές διαδρομές και αθόρυβη, μηδενικών εκπομπών μετακίνηση στην πόλη.

Υβριδική καρδιά 639 ίππων

Στον πυρήνα του RS 5 βρίσκεται ο εξελιγμένος κινητήρας V6 2.9 TFSI biturbo, απόδοσης 375 kW (510 PS) και 600 Nm ροπής. Λειτουργεί με τροποποιημένο κύκλο Miller για βελτιωμένη θερμική απόδοση, ενώ δύο turbo μεταβλητής γεωμετρίας εξασφαλίζουν άμεση απόκριση και υψηλή ελαστικότητα σε όλο το φάσμα στροφών.

Τον θερμικό κινητήρα πλαισιώνει ηλεκτροκινητήρας 130 kW (177 PS) με 460 Nm, ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με μετατροπέα ροπής tiptronic 8 σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 639 PS, με την ηλεκτρική υποβοήθηση να προσφέρει εκρηκτική επιτάχυνση από στάση και ακόμη πιο άμεση απόκριση στο γκάζι.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία με 22 kWh ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο, η οποία φορτίζει με έως 11 kW από τριφασική παροχή σε περίπου 2,5 ώρες. Το σύστημα υψηλής τάσης των 400 Volt δεν συμβάλλει μόνο στην αυτονομία, αλλά παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της ροπής μέσω του ηλεκτρομηχανικού διανυσματικού ελέγχου της (torque vectoring).

Παγκόσμια πρωτιά: quattro με Dynamic Torque Control

Το RS 5 εισάγει για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής ηλεκτρομηχανικό διανυσματικό έλεγχο ρόπης στον πίσω άξονα. Το νέο σύστημα quattro με δυναμικό έλεγχο ροπής (Dynamic Torque Control), χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη ισχύος 8 kW, γρανάζια overdrive και συμβατικό πίσω διαφορικό με χαμηλό ποσοστό εμπλοκής για να κατανέμει τη ροπή μεταξύ των πίσω τροχών μέσα σε 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η κεντρική μονάδα ελέγχου υπολογίζει τη βέλτιστη κατανομή ροπής κάθε 5 ms (200 Hz), λαμβάνοντας υπόψη γωνία τιμονιού, διαμήκη και εγκάρσια επιτάχυνση, ρυθμό εκτροπής και συντελεστή τριβής. Το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει διαφορές ροπής έως 2.000 Nm ανά ημιαξόνιο, εξασφαλίζοντας κορυφαία πρόσφυση και ακριβή έλεγχο, είτε σε γρήγορες στροφές είτε σε απότομες αλλαγές λωρίδας. Το νέο κεντρικό διαφορικό διαθέτει προφόρτιση, παραμένοντας μόνιμα σε μερική εμπλοκή ώστε να βελτιώνει την είσοδο στη στροφή και τη σταθερότητα κατά τη μεταφορά φορτίου.

Πλαίσιο εξελιγμένο για μέγιστη ακρίβεια

Το αμάξωμα είναι 10% πιο άκαμπτο από το βασικό A5, ενώ η ανάρτηση πέντε συνδέσμων εμπρός και πίσω έχει επανασχεδιαστεί με RS-ειδικά εξαρτήματα. Η νέα RS sport ανάρτηση με αμορτισέρ διπλής βαλβίδας ελέγχει ανεξάρτητα συμπίεση και επαναφορά, μειώνοντας αισθητά κλίσεις και βυθίσεις. Το σύστημα διεύθυνσης με λόγο 13:1 προσφέρει άμεση απόκριση και ακριβή πληροφόρηση. Το απόβαρο ανέρχεται σε 2.355 kg (Sedan) και 2.370 kg (Avant), με την τεχνολογία πέδησης να διασφαλίζει αντίστοιχη αποτελεσματικότητα. Στάνταρ ατσάλινα φρένα 420 mm εμπρός / 400 mm πίσω, ενώ προαιρετικά κεραμικά 440 mm / 410 mm μειώνουν το μη ανηρτημένο βάρος κατά περίπου 30 kg (αντιστοιχεί σε αφαίρεση μέχρι 90 κιλών από το αμάξωμα) και επιτυγχάνουν ακινητοποίηση από τα 100 km/h σε 30,6 μέτρα, χωρίς κόπωση.

Driving modes: από αθόρυβη μετακίνηση σε ελεγχόμενο drift

Το RS 5 προσφέρει δύο βασικά προγράμματα λειτουργίας, EV και Hybrid, ενώ μέσω Audi drive select ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ comfort, balanced, dynamic, RS sport και για πρώτη φορά, RS torque rear.

Στο RS torque rear η ροπή κατευθύνεται κυρίως στον εξωτερικό πίσω τροχό, επιτρέποντας ελεγχόμενες πλαγιολισθήσεις σε κλειστή διαδρομή. Το RS sport στοχεύει στη μέγιστη πλευρική επιτάχυνση και απόλυτη πρόσφυση στην έξοδο στροφής.

Η λειτουργία boost προσφέρει πλήρη ισχύ για 10 δευτερόλεπτα με το πάτημα ενός κουμπιού, ιδανικό για άμεσες προσπεράσεις.

Η διαχείριση φόρτισης διατηρεί τουλάχιστον 20% στάθμη φόρτισης σε dynamic mode και 90% στα RS sport και RS torque rear, εξασφαλίζοντας πάντα διαθέσιμη ηλεκτρική υποβοήθηση.

Σχεδίαση με σαφές RS αποτύπωμα

Με αμάξωμα περίπου 9 εκατοστά φαρδύτερο από το A5, φουσκωμένα φτερά, Singleframe μάσκα με κυψελωτό μοτίβο και σκουρόχρωμους προβολείς Matrix LED, το RS 5 αποπνέει αποφασιστικότητα.

Στο πίσω μέρος, ο διαχύτης και οι οβάλ απολήξεις του RS sport συστήματος εξάτμισης υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα. Στο εσωτερικό, νέες ραφές σε Serpentine green και bronze, ψηφιακές ενδείξεις επιδόσεων και η λειτουργία Audi driving experience επιτρέπουν ανάλυση διαδρομών και χρόνων πίστας μέσω της οθόνης MMI 14,5 ιντσών.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 08:45
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