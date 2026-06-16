ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή σε χρόνο-ρεκόρ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18:11 - 16 Ιουν 2026

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή σε χρόνο-ρεκόρ

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Audi Nuvolari εκφράζει τον νέο ρυθμό της Audi και επαναπροσδιορίζει το «Vorsprung durch Technik» με όρους σύγχρονης τεχνολογίας, ταχύτητας και καινοτομίας.

Το σχεδόν έτοιμο για παραγωγή πρωτότυπο, που εξελίχθηκε και παρουσιάστηκε μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αποτυπώνει με τον πιο άμεσο τρόπο την αποφασιστικότητα της Audi να κινηθεί ταχύτερα στην εξέλιξη, στη λήψη αποφάσεων και στην καινοτομία, διατηρώντας αμετάβλητη την τεχνική αρτιότητα που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Ο ίδιος νέος ρυθμός συνεχίζεται και στο επόμενο στάδιο, καθώς το supercar της Audi προγραμματίζεται να περάσει στη σειρά παραγωγής και να φτάσει στους πρώτους πελάτες το συντομότερο δυνατό. Οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ το άνοιγμα των παραγγελιών για την Ευρώπη αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος, με πλήρη προσήλωση στα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Audi, πρωτότυπα του Audi Nuvolari δοκιμάζονται ήδη σε όλο τον κόσμο. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε ακραίες συνθήκες, αλλά και σε εμβληματικές πίστες και κέντρα δοκιμών, όπως το Nürburgring στη Γερμανία και το Nardò στην Ιταλία. Εκεί, οι επιδόσεις του μοντέλου αξιολογούνται και βελτιστοποιούνται συνεχώς, ακόμη και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Το Audi Nuvolari θέτει ένα νέο τεχνολογικό σημείο αναφοράς. Μεταφέρει προηγμένες τεχνολογίες εμπνευσμένες από τη Formula 1 απευθείας στον δρόμο, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις, κορυφαία τεχνογνωσία και καινοτομία σε επίπεδο παραγωγής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το υψηλών επιδόσεων υβριδικό σύστημα κίνησης, το quattro predictive ride, η ενεργή αεροδυναμική, καθώς και το καινοτόμο Audi Space Frame με εξωτερικά στοιχεία από ανθρακονήματα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Audi RS 5: 639 ίπποι, plug-in υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση νέας γενιάς
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi RS 5: 639 ίπποι, plug-in υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση νέας γενιάς

Audi Q3: Δυναμικό ξεκίνημα το 2026 στην Ελλάδα – η κορυφαία premium επιλογή στην κατηγορία C-SUV
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi Q3: Δυναμικό ξεκίνημα το 2026 στην Ελλάδα – η κορυφαία premium επιλογή στην κατηγορία C-SUV

Η Audi Revolut F1 Team ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up ενόψει της σεζόν 2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi Revolut F1 Team ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up ενόψει της σεζόν 2026

Audi Monthly Exclusives, μια ολοκληρωμένη σειρά μοντέλων Audi, με αποκλειστικά προνόμια απόκτησης και ειδικό όφελος τιμής
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi Monthly Exclusives, μια ολοκληρωμένη σειρά μοντέλων Audi, με αποκλειστικά προνόμια απόκτησης και ειδικό όφελος τιμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/06/2026 - 18:40

ΕΚΑΒ: Διαβεβαιώσεις για απρόσκοπτη λειτουργία – Έλεγχοι για βλάβες και ενίσχυση με 310 νέα ασθενοφόρα

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:36

Trade Estates: «Κλείδωσε» το μέρισμα – Στις 24 Ιουνίου η πληρωμή

Πολιτική
16/06/2026 - 18:26

Καλαφάτης: Ιστορικό υψηλό για τις δαπάνες R&D στο 1,54% του ΑΕΠ και φορολογικές υπερεκπτώσεις έως 315% για στρατηγικές συνεργασίες

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:26

Σήμα ΣΕΒ για ενίσχυση της παραγωγικότητας: «Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα από την Ευρώπη»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:23

Η Space Hellas προχωρά στην ενοποίηση των Διευθύνσεων Marketing και Business Development

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:20

Έρευνα Παρέμβασης Νέων 2026: Ακρίβεια, στέγαση και burnout «λυγίζουν» τη νέα γενιά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 18:11

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή σε χρόνο-ρεκόρ

Πολιτική
16/06/2026 - 18:09

Νέα Αριστερά για τη εκ νέου φυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:01

Η Shield AI και το EFA GROUP ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη αυτόνομων και κυρίαρχων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι από τη G7 - Στο επίκεντρο άμυνα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναλύσεις
16/06/2026 - 17:59

ΔΑΑ: Πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:58

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 17:50

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:49

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

Οικονομία
16/06/2026 - 17:41

ΕΑΣΕ - ICAP CRIF: Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο α' τρίμηνο

Οικονομία
16/06/2026 - 17:38

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης «Επιχειρώ Πράσινα» στις νησιωτικές περιοχές

Πολιτική
16/06/2026 - 17:38

Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Πολιτική
16/06/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:32

ΝΑΤΟ: Προσπαθεί να καλύψει το κενό που δημιουργούν οι περικοπές των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:29

Διαβεβαιώσεις Κάλλας στο Γιάννη Μανιάτη για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:15

Εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Τελική έγκριση για δασμούς με ρήτρα λήξης και «δίχτυ ασφαλείας» για βιομηχανία και αγρότες

Τεχνολογία
16/06/2026 - 17:13

Nvidia: Oμολογιακή έκδοση «μαμούθ» έως $25 δισ. για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της AI

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:04

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για διπλή φωτιά στον Μαραθώνα – Τέθηκαν υπό έλεγχο

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 17:03

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ράλι Dow και SpaceX, βουτιά στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:57

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα

Magazino
16/06/2026 - 16:56

Πάρκο Πάρου: Έναρξη Φεστιβάλ με την Μάρθα Φριντζήλα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:51

ΗΠΑ: Άλμα στις τιμές εισαγωγών τον Μάιο – Σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16/06/2026 - 16:49

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ