ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Audi Q3: Δυναμικό ξεκίνημα το 2026 στην Ελλάδα – η κορυφαία premium επιλογή στην κατηγορία C-SUV
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:08 - 24 Φεβ 2026

Audi Q3: Δυναμικό ξεκίνημα το 2026 στην Ελλάδα – η κορυφαία premium επιλογή στην κατηγορία C-SUV

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Audi Q3 ξεκίνησε δυναμικά το 2026 στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει σημείο αναφοράς στα premium compact SUV. Τον Ιανουάριο κατέγραψε 274 ταξινομήσεις στην κατηγορία C-SUV, αποσπώντας μερίδιο 11,82%, σε μια αγορά όπου τα SUV κυριαρχούν και αντιπροσωπεύουν το 69,35% των ταξινομήσεων.

Το Q3 συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού ως ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο αυτοκίνητο που συνδυάζει καινοτόμα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και ουσιαστική χρηστικότητα στην καθημερινή μετακίνηση.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η κατηγορία C-SUV αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές της ελληνικής αγοράς (2.319 ταξινομήσεις / 22,99% μερίδιο αγοράς). Με αυτά τα αποτελέσματα, το Audi Q3 αναδεικνύεται ως το Νο.1 premium μοντέλο στην κατηγορία C-SUV για τον μήνα Ιανουάριο.

«Η επίδοση του Audi Q3 στον Ιανουάριο επιβεβαιώνει ότι οι πελάτες αναζητούν premium ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα, στην τεχνολογία και στο συνολικό κόστος χρήσης. Το Q3 απαντά ακριβώς σε αυτή την ανάγκη, ως ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και απολύτως ανταγωνιστικό αυτοκίνητο για την ελληνική πραγματικότητα», δήλωσε ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi.

Τεχνολογία και «premium καθημερινότητα» που κάνουν τη διαφορά

Το Audi Q3 ξεχωρίζει για τη σύγχρονη, ψηφιοποιημένη εμπειρία, την άνεση και λειτουργικότητα, την εξαιρετική ποιότητα υλικών στο εσωτερικό, καθώς και για τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Στο μοντέλο διατίθενται τεχνολογίες φωτισμού όπως οι ψηφιακοί προβολείς Matrix LED με τεχνολογία micro-LED, ενισχύοντας τόσο την ορατότητα όσο και το τεχνολογικό αποτύπωμα του αυτοκινήτου. Παράλληλα, ο ψηφιακός χαρακτήρας του cockpit και οι λύσεις άνεσης και ευρυχωρίας αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία σε premium επίπεδο.

Η γκάμα κινητήρων καλύπτει διαφορετικά προφίλ οδηγών: από το ήπια υβριδικό σύνολο του 1.5 TFSI 150 hp, έως τον 2.0 TDI 150 hp, ενώ στην κορυφή της εξηλεκτρισμένης πρότασης βρίσκεται το Q3 SUV e-hybrid με ισχύ 272 hp, που συνδυάζει υψηλή απόδοση με τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης.

Προνομιακό Πακέτο Εξοπλισμού Premium

Η εμπορική ανταγωνιστικότητα του Audi Q3 ενισχύεται περαιτέρω μέσα από το Προνομιακό Πακέτο Εξοπλισμού Premium, με όφελος 3.100 € για την έκδοση Advanced TFSI Hybrid και 2.650 € για την έκδοση Advanced TDI, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό και ακόμη καλύτερη συνολική αξία απόκτησης. Με το Προνομιακό Πακέτο Premium, που προσθέτει μεταλλικό χρώμα, 18άρες ζάντες, τριζωνικό κλιματισμό και sport θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, καθώς και αναβαθμισμένη ατμόσφαιρα καμπίνας με Ambient Lighting Plus, το όφελος γίνεται απολύτως αντιληπτό.

Το Audi Q3 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και σε έκδοση Sportback, ενώ η τιμή εκκίνησης της γκάμας για το SUV ξεκινά από 41.980 €.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 14:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Audi RS 5: 639 ίπποι, plug-in υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση νέας γενιάς
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi RS 5: 639 ίπποι, plug-in υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση νέας γενιάς

Η Audi Revolut F1 Team ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up ενόψει της σεζόν 2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi Revolut F1 Team ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο fire-up ενόψει της σεζόν 2026

Audi Monthly Exclusives, μια ολοκληρωμένη σειρά μοντέλων Audi, με αποκλειστικά προνόμια απόκτησης και ειδικό όφελος τιμής
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi Monthly Exclusives, μια ολοκληρωμένη σειρά μοντέλων Audi, με αποκλειστικά προνόμια απόκτησης και ειδικό όφελος τιμής

Audi: Εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής εργοστασίου στις ΗΠΑ
Επιχειρήσεις

Audi: Εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής εργοστασίου στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ