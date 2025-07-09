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«Πρεμιέρα» για τις θερινές εκπτώσεις στις 14 Ιουλίου – Ποια Κυριακή θα παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα
ΕΜΠΟΡΙΟ
15:33 - 09 Ιουλ 2025

«Πρεμιέρα» για τις θερινές εκπτώσεις στις 14 Ιουλίου – Ποια Κυριακή θα παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους συναδέλφους εμπόρους, ότι οι τακτικές θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα  14 Ιουλίου και λήγουν τέλος Αυγούστου 2025, ενώ τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά την Κυριακή 20 Ιουλίου 2025, με προτεινόμενο, από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας, 11:00 – 18:00.  

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Θάνος Τσαγγάρης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι εμπορικές επιχειρήσεις προσβλέπουν πολλά από την επερχόμενη εκπτωτική περίοδο. Με χαμόγελο και επαγγελματισμό, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους καταναλωτές, προτρέποντάς τους να κάνουν σύγκριση τιμών, ποιότητας και – κυρίως – να στηρίξουν τις τοπικές αγορές τους.

Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από τις αγορές στην πόλη ή τη γειτονιά μας είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Κάθε αγορά από μια τοπική επιχείρηση σημαίνει στήριξη σε θέσεις εργασίας, διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το καταναλωτικό κοινό γνωρίζει πολύ καλά ότι θα βρει επάρκεια προϊόντων και πολύ μεγάλες εκπτώσεις, ώστε να καλύψει τις ανάγκες του ενόψει και των καλοκαιρινών διακοπών. Οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις είναι πολλές και οι προσδοκίες ακόμα περισσότερες.

Ας επιλέξουμε, λοιπόν, συνειδητά τις τοπικές μας αγορές – γιατί στηρίζοντάς τες, στηρίζουμε και τους εαυτούς μας. Εύχομαι τα αποτελέσματα να είναι πολύ καλά για όλους».

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