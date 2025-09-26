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BOX NOW: Σε τροχιά απογείωσης το 2025 – Πλάνα για επέκταση σε νέες αγορές
Επιχειρήσεις
13:36 - 26 Σεπ 2025

BOX NOW: Σε τροχιά απογείωσης το 2025 – Πλάνα για επέκταση σε νέες αγορές

Γιώργος Αλεξάκης
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Με το “τελευταίο μίλι”, δηλαδή το τελευταίο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας να είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της ανάπτυξης του λιανεμπορίου και δη του ηλεκτρονικού, BOX NOW , μία νεοφυής εταιρεία, με ισχυρούς μετόχους, καταγράφει τα τελευταία χρόνια δυναμική ανάπτυξη.

Από το 2023 στο 2024 η BOX NOW έχει πενταπλασιάσει τους τζίρους της ενώ, φέτος, σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει τις πωλήσεις της αγγίζοντας τα 30 εκατ. ευρώ. Επίσης αναμένεται να περιορίσει τις ζημιές κατά 40%.Μάλιστα, προσβλέπει φέτος σε θετικό πρόσημο στα κέρδη προ φόρων τόκων κι αποσβέσεων (EBITDA) με την χρήση βέβαια να παραμένει ζημιογόνα.

Παράλληλα έχει υπετριπλασιάσει τον όγκο δεμάτων που διακινεί σε ετήσια βάση, αλλά και έχει τριπλασιάσει τον όγκο του ανθρώπινου δυναμικού σε Ελλάδα και Κύπρο, φτάνοντας συνολικά τα 300 άτομα προσωπικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τους τελευταίους έξι μήνες η εταιρεία βρίσκεται, μάλιστα, στην πρώτη τετράδα μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων παικτών (ΕΛΤΑ, ACS, Γενική Ταχυδρομική και BOX NOW) στην αγορά διακίνησης δεμάτων. Επίσης διασφαλίζει "ρότα" λειτουργικής κερδοφορίας.

Παράλληλα υλοποιεί ένα δυναμικό πρόγραμμα ανάπτυξης με νέες υποδομές θυρίδων σε Κω και Χίο αλλά κι επέκταση στο εξωτερικό. Με βάση όσα αναφέρει ο νέος CEO της BOX NOW, Λευτέρης Παπαδημητρίου η πορεία για την ανάπτυξη της εταιρείας συνεχίζεται δυναμικά στο φίνις του έτους.

Να σημειωθεί ότι η BOX NOW προσφέρει ένα νέο τρόπο παραλαβής ηλεκτρονικών παραγγελιών, με το συνεχώς διευρυμένο δίκτυο εξυπηρέτησης της, με τα πράσινα, eco-friendly Lockers., Στόχος είναι οι 200 χιλ. θυρίδες έως το τέλος του 2025. Ειδικότερα όπως ανέφεραν τα στελέχη της σε δημοσιογραφική συνάντηση η εταιρεία έχει ήδη φτάσει τις 160.000 θυρίδες σε 2.200 σημεία στην ελληνική επικράτεια έχοντας ξεπεράσει τις 145.000 θυρίδες περίπου, στόχο που είχε τεθεί για το τρέχον έτος.

Παράλληλα σχεδιάζει να επεκταθεί και στην αγορά της Κροατίας, διερευνά το ενδεχόμενο επέκτασης και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Σημειωτέον ότι σήμερα η πληθυσμιακή κάλυψη της μεταφορικής εταιρείας φτάνει στο 94%.

Τα νησιά

Ήδη άλλωστε πέρα από την ηπειρωτική Ελλάδα έχει επεκταθεί και στην νησιωτική. Συγκεκριμένα το 2024 δραστηριοποιήθηκε σε Κρήτη, Κέρκυρα, Λευκάδα και Σαλαμίνα ενώ το τρέχον έτος επεκτάθηκε και σε Μυτιλήνη, Ρόδο, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Ειδικά η Κρήτη καταγράφει μεγάλη δυναμική αντιπορσωπεύοντας το 10% της όλης κίνησης.

Η στρατηγική

Το μοντέλο μέχρι σήμερα αποδεικνύεται επιτυχημένο χάρη στην ευκολία που προσφέρει στον καταναλωτή, όπως επεσήμανε ο νέος CEO της Box Now, Λευτέρης Παπαδημητρίου υπογραμμίζοντας ότι μέσα σε έναν χρόνο - από το 2023 έως το 2024 - να πενταπλασιάσει τον τζίρο της.

Για φέτος δε, αναμένεται διπλασιασμός, έναντι της περασμένης χρονιάς, γεγονός που συνεπάγεται δεκαπλασιασμό τζίρου μέσα σε μια διετία. Σύμφωνα με την διοίκηση ο τζίρος για φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 30 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ το 2024 και μόλις 3 εκατ. ευρώ το 2023. Παράλληλα η εταιρεία έχει υπερδεκαπλασιάσει και τον αριθμό των συνεργαζόμενων καταστημάτων σε μόλις τέσσερα χρόνια λειτουργίας.

Επενδύσεις

Σε σχέση με τις επενδύσεις μέχρι σήμερα έχει φτάσει σε ένα σύνολο της τάξης των 45 εκατ. ευρώ για όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν την Ελλάδα.

Στη συνέχεια οι τεχνολογικές επενδύσεις, η τεχνητή νοημοσύνη. ‘Ηδη, τεχνολογία είναι στο DNA της εταιρίας, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εφαρμογές, όπως:

  • AI και Machine Learning - Chatbot υποστήριξης πελατών για άμεσες απαντήσεις
  • Αλγόριθμς βελτιστοποίησης της χρήσης Lockers, με στόχο την αποδοτική κατανομή των δεμάτων και τον κατάλληλο ανασχεδιασμό διαδρομών (rerouting), ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοση σε ακτίνα 750 μέτρων-1χλμ
  • Εύκολη ενσωμάτωση συνεργαζόμενων e-shops μέσω των έτοιμων plugins μας

Νέες αγορές

Τα επόμενα πλάνα της ωστόσο πέρα από την επέκταση σε νέες αγορές περιλαμβάνουν και συνεργασίες με μεταφορικές εταιρείες του εξωτερικού ώστε να δίνεται η δυνατότητα αποστολής δέματος και σε άλλες χώρες πέραν της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Κροατίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο νέος CEO της Box Now, Λευτέρης Παπαδημητρίου θα αναζητηθούν συνεργάτες με παρουσία σε αγορές όπου υπάρχει μεγάλος αριθμών Ελλήνων.

Σημειώνεται ότι έχει ως βασικούς μετόχους με 82%, τη θυγατρική του Emma Capital Group, του γνωστού Τσέχου επιχειρηματία Γίρι Σμετς, και την Olympia Group, του Πάνου Γερμανού που κατέχει μειοψηφικό ποσοστό της τάξης του 12,5%, αλλά και ένα ποσοστό της τάξης του 5% κατανεμημένο σε μικρομετόχους.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 13:42
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