Νέα στρατηγική της ΕΕ για ασφαλέστερο και δίκαιο ηλεκτρονικό εμπόριο με αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους

Με στόχο τη διαχείριση της αυξανόμενης εισροής δυνητικά επικίνδυνων φθηνών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχετικά έκθεση.

Η έκθεση που εγκρίθηκε με 619 ψήφους υπέρ, 26 κατά και 46 αποχές προσδιορίζει τρόπους για την άμβλυνση της πίεσης που υφίστανται οι τελωνειακές αρχές και οι αρχές εποπτείας της αγοράς, οι οποίες διεξάγουν αγώνα για να ελέγξουν και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των 12 εκατομμυρίων μικρών πακέτων ηλεκτρονικού εμπορίου που φτάνουν καθημερινά στην ΕΕ.

Αποθήκευση και κατάργηση τελωνειακών φορολογικών απαλλαγών

Η αποθήκευση προϊόντων εντός της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη λύση για τον ποιοτικό και τελωνειακό έλεγχο, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές. Η προσέγγιση αυτή θα απαιτούσε να ενθαρρυνθούν οι έμποροι εκτός ΕΕ να δημιουργήσουν αποθήκες σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπου τα εμπορεύματα θα φτάνουν πριν συσκευαστούν για τελική αποστολή στους πελάτες. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος αποστολών παρόμοιων εμπορευμάτων θα ήταν σημαντικά ευκολότερος σε σύγκριση με τον έλεγχο μεμονωμένων δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ απευθείας από τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του τελωνειακού κώδικα, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν, επίσης, υπέρ της κατάργησης του ισχύοντος ορίου απαλλαγής από την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ για εμπορεύματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, καθώς περίπου το 65% των δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ δηλώνονται σκοπίμως με χαμηλότερη δασμολογητέα αξία.

Τέλος διαχείρισης για μικρά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου

Η έκθεση υποστηρίζει με επιφυλάξεις την πρόταση της Επιτροπής να επιβληθεί τέλος διεκπεραίωσης 2 ευρώ για μεμονωμένα δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρες εκτός της ΕΕ, όπως ανακοινώθηκε στην επικοινωνία της σχετικά με μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη της ΕΕ για ασφαλές και βιώσιμο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Επιτροπή να επαληθεύσει ότι το ποσό αυτό είναι επαρκές και αναλογικό για την επίτευξη των στόχων, σύμφωνο με τους κανόνες του ΠΟΕ και ότι δεν θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές της ΕΕ.

Ψηφιοποίηση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων

Η έκθεση τονίζει, επίσης, ότι η ψηφιοποίηση, και ιδίως η χρήση νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της υπερφόρτωσης των τελωνείων και να καταστήσει τους ελέγχους πιο αποτελεσματικούς. Οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν τη χρηματοδότηση στις τελωνειακές αρχές για την υιοθέτηση αυτών των νέων εργαλείων και την ίδια την ΕΕ να επικεντρωθεί στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, όπως η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR), η πράξη για τις ψηφιακές αγορές (DMA) και η πράξη για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων (MSR), καθώς και να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν, επίσης, από τα κράτη μέλη να περιορίσουν τη δραστηριοποίηση πωλητών υψηλού ρίσκου σε υποδομές ζωτικής σημασίας και συστήματα ασφάλειας των συνόρων τους, μεταξύ άλλων κατά την προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας και ελέγχου φορτίου που χρησιμοποιείται σε αεροδρόμια και λιμάνια.

Ο εισηγητής Salvatore De Meo (ΕΛΚ, Ιταλία), δήλωσε: «Πίσω από κάθε διαδικτυακή αγορά μπορεί να κρύβονται κίνδυνοι για την υγεία, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των καταναλωτών — και πολύ συχνά, αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από φορείς εκτός ΕΕ που παρακάμπτουν τους κανόνες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται υπό τόσο αθέμιτους όρους. Γι’ αυτό ενισχύουμε τους τελωνειακούς ελέγχους, απαιτούμε πλήρη ιχνηλασιμότητα των πωλητών και αντιμετωπίζουμε τις πρακτικές χειραγώγησης. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: θέλουμε μια δικαιότερη, ασφαλέστερη και πιο διαφανή ψηφιακή αγορά».