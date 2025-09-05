Προαστιακός Θεσσαλονίκης: Δρομολόγια προς Σίνδο από το τέλος του 2025

Τα πρώτα δρομολόγια του δυτικού προαστιακού προς τη Σίνδο θα ξεκινήσουν στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με στόχο τη σύνδεση της βιομηχανικής περιοχής και την εξυπηρέτηση φοιτητών και εργαζομένων.

Πιο αναλυτικά, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε πως από τα τέλη του 2025 ο δυτικός προαστιακός θα πραγματοποιεί δρομολόγια προς τη Σίνδο, καλύπτοντας τις ανάγκες μετακίνησης φοιτητών και εργαζομένων στη βιομηχανική περιοχή. Η δήλωση έγινε μετά τη συνάντησή του με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, στη Βίλα Αλλατίνη.

Ο υπουργός ανέφερε πως ο απώτερος στόχος είναι να καλυφθεί συγκοινωνιακά ολόκληρη η δυτική Θεσσαλονίκη, προσφέροντας μια ποιότητα μετακίνησης αντάξια των αναγκών των πολιτών. Συμπλήρωσε δε ότι από το 2026, ένας κάτοικος από την Καλαμαριά θα μπορεί να φτάνει μέχρι τη Σίνδο με μέσα σταθερής τροχιάς, γεγονός που χαρακτήρισε ως μια καθοριστική αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως το έργο της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά προχωράει βάσει προγράμματος και επανέλαβε τη δέσμευση του υπουργείου ότι το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στη συνολική εικόνα των αστικών συγκοινωνιών, σημειώνοντας πως μέσα στο 2026 αναμένεται σχεδόν διπλασιασμός των εκτελούμενων δρομολογίων σε σχέση με το 2019. Ήδη, σύμφωνα με τον ίδιο, από το φθινόπωρο θα γίνει αισθητή η διαφορά στη συχνότητα λόγω της ενίσχυσης με νέους οδηγούς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην οδική ασφάλεια, κάνοντάς λόγο για μια εθνική προτεραιότητα, με στόχο τον εντοπισμό επικίνδυνων σημείων σε συνεργασία με τους δήμους. Υπενθύμισε ότι τα τροχαία παραμένουν η βασική αιτία θανάτου για νέους κάτω των 29 ετών και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης δράσης.

Όσον αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών μεταφορών, επαίνεσε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, αναφέροντας πως το 70% των υπηρεσιών εκτελείται πλέον ψηφιακά – ποσοστό που τη φέρνει μπροστά από όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Ανακοίνωσε μάλιστα επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών και σε πιο "δύσκολες" διαδικασίες, όπως οι ιατρικές εξετάσεις, η χορήγηση διπλώματος και οι εξετάσεις νέων οδηγών, με πιλοτική εφαρμογή στην Κεντρική Μακεδονία πριν τη γενίκευση σε όλη τη χώρα.

Από την πλευρά της, η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά ζήτησε την επίσπευση της επέκτασης των προαστιακών δρομολογίων πέραν της Αγχιάλου, φτάνοντας έως τη Γέφυρα και τον Άγιο Αθανάσιο, ώστε να καλυφθεί πλήρως και ο Δήμος Χαλκηδόνος. Τόνισε επίσης τη σημαντική πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και τη στενή συνεργασία της Περιφέρειας με το υπουργείο για τη συνεχή βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών.