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Χωρίς τρένα σήμερα (11/9) η χώρα – Οι μηχανοδηγοί κήρυξαν 24ωρη απεργία
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08:50 - 11 Σεπ 2025

Χωρίς τρένα σήμερα (11/9) η χώρα – Οι μηχανοδηγοί κήρυξαν 24ωρη απεργία

Reporter.gr Newsroom
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Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου οι μηχανοδηγοί αντιδρώντας, όπως υποστηρίζουν, στις πρόσφατες απολύσεις τριών μηχανοδηγών από την Hellenic Train. 

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) αναφέρει:

«Το Σωματείο μας πραγματοποιεί 24ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ενάντια στις πρόσφατες απολύσεις στην Hellenic Train, μέλος του Ομίλου Ferrovie Dello Stato.

Η εταιρεία απέλυσε χωρίς καμία προειδοποίηση μέσα στον Αύγουστο τρεις έμπειρους μηχανοδηγούς που ανήκαν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, (αντιμετώπιζαν –μετά από 42 και πλέον χρόνια δουλειάς– προβλήματα υγείας).

Στην πρόσφατη συνάντηση του Σωματείου μας οι εκπρόσωποι της Hellenic Train δήλωσαν πως η εταιρεία στα πλαίσια της “αναδιοργάνωσής της” επιλέγει να απολύει όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση (για να έχουν λιγότερες συνέπειες ανέφεραν – ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο) και όσους έχουν προβλήματα υγείας!

Την ίδια ώρα που απολύει εργαζομένους, η Hellenic Train, εταιρεία που επιδοτείται με 50 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το ελληνικό Δημόσιο, κατά την προσφιλή της τακτική αναγκάζει σε υπερεργασία (εργασία σε ημέρες ανάπαυσης) τους μηχανοδηγούς, ενώ δεν έχει χορηγήσει τις κανονικές άδειες του 2024 σε μέρος του προσωπικού!

Για την ημέρα της απεργίας το Σωματείο μας έχει διαθέσει το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών».

Τέλος, καλεί τη διοίκηση της Hellenic Train να πάρει πίσω όλες τις απολύσεις εργαζομένων και δηλώνει «ο αγώνας μας ενάντια σε αυτές θα είναι διαρκής».

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