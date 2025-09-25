ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυρανάκης: Επιστολή στον ΟΣΕ για παραίτηση από τις αποζημιώσεις θυμάτων των Τεμπών
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22:59 - 25 Σεπ 2025

Κυρανάκης: Επιστολή στον ΟΣΕ για παραίτηση από τις αποζημιώσεις θυμάτων των Τεμπών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΟΣΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών.

Πιο αναλυτικά η επιστολή του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών αναφέρει:

«Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 3886/2025 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κρίνεται επιβεβλημένο ότι η εταιρία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» οφείλει να μην ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής κρίσης και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων. Η Πολιτεία και η εταιρία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους.

Ως εκ τούτου, σας καλώ να μην προβείτε στην άσκηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως.

Είναι κρίσιμο καθήκον όλων μας να εργασθούμε σκληρά, προκειμένου να κερδίσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος την εμπιστοσύνη των πολιτών και να εγγυηθούμε ότι κύριο μέλημα όλων μας είναι αποκλειστικώς και μόνον η ασφάλεια των επιβατών.

Παρακαλείσθε για τις δέουσες ενέργειες».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετακόμιση της Μεγάλης του Γένους Σχολής λόγω εργασιών ενίσχυσης της στατικότητας
Ειδήσεις

Μετακόμιση της Μεγάλης του Γένους Σχολής λόγω εργασιών ενίσχυσης της στατικότητας

Χέγκσεθ: Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας συγκαλεί ανώτερους αξιωματικούς εκτάκτως στη Βιρτζίνια
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας συγκαλεί ανώτερους αξιωματικούς εκτάκτως στη Βιρτζίνια

EBU: Στην κάλπη τα μέλη της για τη συμμετοχή ή όχι του Ισραήλ στη Eurovision 2026
Magazino

EBU: Στην κάλπη τα μέλη της για τη συμμετοχή ή όχι του Ισραήλ στη Eurovision 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 13,8 εκατ. ευρώ σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025

ΠΟΜΙΔΑ: Προτείνει μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Aπογραφής Aνελκυστήρων
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Προτείνει μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Aπογραφής Aνελκυστήρων

Απεξάρτηση: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων εκπέμπει «SOS» με επιστολή στον Μητσοτάκη
Υγεία

Απεξάρτηση: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων εκπέμπει «SOS» με επιστολή στον Μητσοτάκη

Οι δηλώσεις Κυρανάκη πυροδοτούν πολιτική «θύελλα»: Σκληρή αντιπαράθεση για «εργαλειοποίηση» της Θεσσαλονίκης
Πολιτική

Οι δηλώσεις Κυρανάκη πυροδοτούν πολιτική «θύελλα»: Σκληρή αντιπαράθεση για «εργαλειοποίηση» της Θεσσαλονίκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/07/2026 - 11:24

Ένας λαβύρινθος νόμων: Γιατί κοστίζει η πολυνομία και η κακονομία στην Ελλάδα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:17

Politico: Διχασμός στην ΕΕ για την πιθανότητα επιβολής εμπορικών μέτρων κατά των ισραηλινών εποικισμών

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:12

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»

Πολιτική
13/07/2026 - 10:55

GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ

Πολιτική
13/07/2026 - 10:48

Από την Κρήτη ξεκίνησε η... κούρσα επαφών της κυβέρνησης με επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 10:46

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά την κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
13/07/2026 - 10:39

Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά

Ειδήσεις
13/07/2026 - 10:32

Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, σε ηλικία 78 ετών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 10:30

Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 10:20

Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων

Αναλύσεις
13/07/2026 - 10:14

ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων

Οικονομία
13/07/2026 - 10:14

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών: Πότε ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις και ο νέος εξωδικαστικός

Ειδήσεις
13/07/2026 - 10:02

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

Νομίσματα
13/07/2026 - 09:56

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 09:51

Βαριές απώλειες στην Ασία - «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 09:47

Ενεργειακό SOS για την Ευρώπη: Ο εξηλεκτρισμός προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς

Πολιτική
13/07/2026 - 09:35

Κατρίνης: Οι Ενώσεις Αποστράτων χρειάζονται σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 09:15

Καταρρέει η αισιοδοξία στη γερμανική αγορά κατοικίας – Οι κατασκευαστές δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 09:14

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Πολιτική
13/07/2026 - 08:50

Στη δημοσιότητα η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 08:43

ΗΠΑ: Νέα πλήγματα κατά του Ιράν – Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο

ΕΜΠΟΡΙΟ
13/07/2026 - 08:31

Θερινές εκπτώσεις: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ ασθενικής αγοραστικής δύναμης και προσδοκιών για αύξηση του τζίρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 08:20

Ταμείο Ανάκαμψης: Στα €3,3 δισ. οι ενεργειακές επενδύσεις – Πάνω από 180.000 οι δικαιούχοι .

Φορολογία
13/07/2026 - 08:12

Κομισιόν – Φόροι:  Βαριά επιβάρυνση στην εργασία, υψηλή εξάρτηση από ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα

Σχόλια Αγοράς
13/07/2026 - 08:03

Γιατί η ελληνική αγορά κερδίζει πόντους στην παγκόσμια χρηματιστηριακή σκακιέρα – Τα ατού και ο τζίρος

Ναυτιλία
13/07/2026 - 07:58

Στην 9η θέση ο Πειραιάς στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων

Ναυτιλία
13/07/2026 - 07:46

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ κλείνουν πολυετή εκκρεμότητα στη Μαρίνα Φλοίσβου

Εργασιακά
13/07/2026 - 07:13

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:56

«Φλέγεται» ο Περσικός: Χτυπήματα στο Κεσμ, σύγκρουση για το Ορμούζ και φόβοι γενικευμένης ανάφλεξης

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:51

Περιορίστηκε η μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ