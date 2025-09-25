Μετακόμιση της Μεγάλης του Γένους Σχολής λόγω εργασιών ενίσχυσης της στατικότητας

Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, με 571 χρόνια συνεχούς προσφοράς στην ελληνική Παιδεία, θα μετεγκατασταθεί προσωρινά σε άλλο κτίριο, λόγω αναγκαίων εργασιών ενίσχυσης της στατικότητας του ιστορικού κτιρίου της στο Φανάρι.

Η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια μαθητών, καθηγητών και προσωπικού, καθώς οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση και επιδιορθώσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την παρουσία ανθρώπων μέσα στο κτίριο. Το προσωρινό κτίριο πληροί όλες τις προδιαγραφές αντισεισμικότητας.

Η διεύθυνση της Σχολής επισημαίνει με ανακοίνωση της ότι μοναδική έγκυρη πηγή πληροφόρησης για θέματα της Σχολής είναι η ίδια, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες αναληθείς ειδήσεις πλήττουν το κύρος του ιστορικού ιδρύματος και την αλήθεια. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η μη εγγραφή μαθητών στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου οφείλεται σε πληθυσμιακή συρρίκνωση της ομογένειας και όχι σε διοικητικά θέματα.